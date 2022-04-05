Чому маріупольці не поспішали евакуйовуватися у перші дні війни? Відповідь очільника Донеччини

Евакуація з Маріуполя відбувається щодня, люди виїздять до Запоріжжя, а потім у центральну чи західну Україну

Евакуаційні поїзди у перші два дні повномасштабної російсько-української війни ішли з Донецької області майже порожніми

Голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко заявив, що жителі Маріуполя на початку війни не усвідомили усієї серйозності ситуації. Про це чиновник розповів в інтерв’ю «Главкому».

За словами Кириленка, евакуаційні поїзди з усіх підконтрольних Україні залізничних станцій Донецької області почали функціонувати уже у перший день війни, 24 лютого.

Втім, зазначив донецький військовий губернатор, «24 і 25 лютого вони виїжджали майже порожніми. Це тому, що у людей не було потреби». Кириленко пояснив це так – ніхто не розраховував, що ситуація в регіоні, особливо у Маріуполі, буде настільки складною.

Після 5 березня, відколи почалася евакуація із уже оточеного Маріуполя «зеленим коридором», окупанти жодного разу не пропустили до цього міста евакуаційні автобуси, як і фури із гуманітарною допомогою. Кириленко упевнений: «Ворогу це не потрібно, йому потрібно якомога більше голодних місцевих жителів, які панікують під постійними обстрілами».

Попри усі труднощі, зазначив голова Донецької ОВА, евакуація відбувається кожного дня. Для цього були створені спеціальні логістичні центри, які пропонують внутрішньо переміщеним особам варіанти розміщення у центральній чи західній Україні. Тож Запоріжжя, куди відразу потрапляють евакуйовані із Маріуполя люди, не є для більшості із них кінцевим пунктом маршруту. Хоча є і такі, хто хочуть залишитися саме у Запоріжжі.

«Коли люди приїжджають на місця, їх перш за все годують, дають продукти, приводять до тями, тому що ми розуміємо їх психоемоційний стан, вони перебували в пеклі», – запевнив Кириленко.

Нагадаємо, що окупанти також займаються «евакуацією» жителів Маріуполя та інших населених пунктів Донбасу на свою територію. У спеціально створений концтабір вони, за словами Кириленка, вивезли уже близько 30 тис. українців.