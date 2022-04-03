Евакуаційні автобуси у супроводі Червоного Хреста спробують під’їхати до Маріуполя

Верещук розповіла, що коридором із Маріуполя до Запоріжжя можна їхати власним транспортом

Ірина Верещук розповіла про заплановану на 3 квітня роботу гуманітарних коридорів

Про заплановану на 3 квітня роботу гуманітарних коридорів розповіла віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, триває робота з евакуації людей гуманітарними коридорами з Маріуполя до Запоріжжя. Під Бердянськом зібрали 17 автобусів. 10 з них – для евакуації мешканців з Маріуполя та Бердянська. Якщо автобуси не пропустять у Бердянськ, вони чекатимуть людей за блокпостом на виїзді з міста. 7 автобусів спробують заїхати ближче до Маріуполя у супроводі Червоного Хреста.

Також коридором із Маріуполя до Запоріжжя можна їхати власним транспортом.

Планується евакуація із міст Сєвєродонецьк, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та селища Нижнє луганської області.

«Щоб розпочати, чекаємо на режим припинення вогню з боку окупантів», – сказала Ірина Верещук.

Також продовжуються переговори щодо визволення цивільних українців у рамках обміну військовополоненими.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у нічному відеозверненні розповів про перемовини з президентами Франції та Туреччини, у яких йшлося про про гуманітарну ситуацію в українських містах, що зазнають обстрілів від окупантів.

Із Еммануелем Макроном «окремо говорили про ситуацію в Маріуполі», зауважив Зеленський: «Для якої, я сподіваюся, все ж можуть знайтися рішення. Європа не має права реагувати мовчанням на те, що відбувається з нашим Маріуполем. На цю гуманітарну катастрофу повинен відреагувати увесь світ».

Нагадаємо, Маріуполь не піде на співпрацю з окупантами. Місцеві депутати звернулися до світу.

Як повідомив командир «Азову»: операцію з деблокади Маріуполя провести реально.

Також Зеленський попередив російських призовників.