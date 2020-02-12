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    Чому молодь не спішить одружуватися? Психолог пояснила ставлення нового покоління до створення сім’ї

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    Психолог Катерина Гольцберг - Чому молодь не спішить одружуватися? Психолог пояснила ставлення нового покоління до створення сім’ї
    Психолог Катерина Гольцберг

    В Україні створюється більше традиційних родин, бо вони краще виживають,- Гольцберг

    Практикуючий психолог Катерина Гольцберг вважає, що ставлення української молоді до патріархальних стосунків залежить від місця проживання.

    Таку думку висловила Гольцберг в інтерв’ю «Главкому».

    За словами психолога, в Україні створюється більше традиційних родин.

    «Ми з вами проживаємо у міському середовищі, і нам може здаватися, що превалюють вільні партнерські союзи. Але від’їдьте 30 км від Києва – і побачите там традиційну сім’ю, де жінка сидить вдома з дітьми, доглядає за городом. Така сімя досі превалює, бо в умовах села вона просто краще виживає. Україна все-таки аграрна держава, не індустріальна, тому поки жорсткого перекосу у бік вільних союзів немає», - стверджує психолог.

    Водночас, Гольцберг говорить, що у великих містах – навпаки.

    «Люди не беруть шлюб одразу, вони живуть разом, пробують будувати стосунки із різними партнерами, підшукують комфортний для себе варіант. Врахуйте: У містах останнім часом частина сімей обирають стиль життя «чайлдрфі» - свідомо відмовляються народжувати чи, принаймні, усвідомлюють, що діти не є єдиною метою створення сім’ї», - наголосила психолог.

    Нагадаємо, минулого року у школах почали викладати факультативний курс за посібником «Основи сімї». Користувачі соцмереж наробили багато галасу через те, що підручник для старшокласників лякає українських дітей гріхами, абортами і кастрацією. Міносвіти дослухалось: у грудні викладання було тимчасово призупинено.

    Як повідомлялося, у Міністерстві юстиції повідомили, що протягом минулого року українці стали більше одружуватися, ніж розлучатися.

     Читайте більше: Психолог Катерина Гольцберг: Патріархальна сім’я міцніша за партнерську, але чи щасливіша?
    діти шлюб Україна жінка молодь Катерина Гольцберг
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