Чому українські вчителі уникають щеплення? Міністр освіти назвав причини

Сергій Шкарлет: Міносвіти не веде діалогу з релігійними організаціями, які переконують людей не вакцинуватися

«Є достатньо вакцини, працюють пункти вакцинації у всіх регіонах, немає проблем», – переконує Шкарлет

Показники вакцинації педагогів у регіонах залежать від кількох факторів. Серед них: відтік населення, трудова міграція, релігійні переконання та медичні показання. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів очільник Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«Є люди, в яких є алергія, є медичні протипоказання. Ну, по-перше, скрізь і всюди є наше промо щодо корисності і необхідності вакцинації. По-друге, прийнята постанова, зміни до постанови Кабміну №1236, які чітко фіксують: лише в разі 80% вакцинованих педагогів у закладах освіти, ці заклади зможуть працювати в звичайному режимі за будь-якого карантинного забарвлення «ковідної» карти України. Це і є стимул для того, щоби освітній процес відбувався в нормальному очному режимі незалежно від рівня епідемічної ситуації», – пояснив чиновник.

Він також повідомив, що Міносвіти не веде діалогу з релігійними організаціями, зокрема, з церквою Московського патріархату в Україні, яка веде кампанію проти вакцинації.

«Ні, не мали (з ними – ред.) розмови», – сказав очільник МОН.

Міністр прокоментував також, чому плани уряду щепити освітян вакциною Pfizer досі не виконані.

«Є достатньо вакцини, працюють пункти вакцинації у всіх регіонах, в цьому немає проблеми. На сьогодні у кожній області організовані пункти вакцинації. Кожен може обрати найближчий пункт щеплення чи центр масової вакцинації, щоб щепитись. Також працюють мобільні бригади, які вакцинують організовані колективи людей (від 50 осіб), професійні групи та маломобільних громадян», – сказав Шкарлет.

З його слів, у питанні обов’язкової вакцинації школярів уряд підтримує позицію Світової організації охорони здоров’я щодо вікових обмежень.

«Є вакцини, наприклад, Johnson&Johnson, якими можна щеплювати лише з 12 років. Питання вакцинації – питання Міністерства охорони здоров’я. Це не наше профільне питання, тому що ми займаємось освітнім процесом, а не медициною», – підкреслив чиновник.

Шкарлет вказав, що для МОН важлива безпека під час навчального процесу, проте наголосив, що щеплення в Україні здійснюються на добровільній основі.

«Від нас такого зобов’язання (вакцинуватися – ред.) немає. Ще раз вам кажу – це не моя компетенція, я не медик», – наголосив міністр.

Нагадаємо, міністр освіти розказав, які класи навчатимуться навіть за найгіршого сценарію.

Цього року 1 вересня школярі розпочнуть навчання у школах, тобто без змішаного чи дистанційного варіантів проведення уроків.

Як заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, в Україні не існує законодавства, яке забороняє виходити на роботу не вакцинованим від Covid-19 особам.