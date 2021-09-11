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    Чому Україну не беруть в ЄС? В уряді знайшли пояснення

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    Членство України в ЄС гальмують не тільки процеси реформ, а і політична ситуація в країні - Чому Україну не беруть в ЄС? В уряді знайшли пояснення
    Членство України в ЄС гальмують не тільки процеси реформ, а і політична ситуація в країні
    Фото з відкритих джерел

    Кулеба наголошує, що Україна досі не в ЄС через політичні причини

    Західні країни використовують тему проблем із реформами в Україні, щоб не визнавати своєї неготовності говорити про її членство. Таку заяву під час форуму YES-Brainstorming зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

    «Хочу, щоб мене зрозуміли правильно – ми є прихильниками реформ і ми впроваджуємо реформи. Проте я відверто стомився від того, коли нас тримають на гачку реформ, щоб не визнавати правду – не Україна не готова до шляху до ЄС, а ЄС неготовий приймати Україну», – заявив міністр.

    За словами Кулеби, нинішні відносини між Україною та ЄС можна охарактеризувати як «стратегічну невизначеність».

    «Ми питаємо, що нам зробити заради членства у ЄС, але нам не дають відповіді і лише кажуть – працюйте далі», – заявив він.

    «Прийняття до ЄС залежить не лише від реформ – це й також і політичне питання. А політично ЄС не готовий говорити про членство України. І це не залежить від реформ», – заявив Дмитро Кулеба.

    Нагадаємо, цими днями в Києві відбувається Форум Ялтинська європейська стратегія (YES). Цього року захід проводять у форматі YES Brainstorming, він присвячений темі «Після Covid = Перед катастрофою? Кроки до виживання».

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що українська армія готова до вступу до НАТО, однак держава досі не отримує такої пропозиції.

    Теги: ЄС міністр НАТО держава Україна Дмитро Кулеба
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    Чому Україну не беруть в ЄС? В уряді знайшли пояснення