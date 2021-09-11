Чому Україну не беруть в ЄС? В уряді знайшли пояснення

Членство України в ЄС гальмують не тільки процеси реформ, а і політична ситуація в країні

Кулеба наголошує, що Україна досі не в ЄС через політичні причини

Західні країни використовують тему проблем із реформами в Україні, щоб не визнавати своєї неготовності говорити про її членство. Таку заяву під час форуму YES-Brainstorming зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Хочу, щоб мене зрозуміли правильно – ми є прихильниками реформ і ми впроваджуємо реформи. Проте я відверто стомився від того, коли нас тримають на гачку реформ, щоб не визнавати правду – не Україна не готова до шляху до ЄС, а ЄС неготовий приймати Україну», – заявив міністр.

За словами Кулеби, нинішні відносини між Україною та ЄС можна охарактеризувати як «стратегічну невизначеність».

«Ми питаємо, що нам зробити заради членства у ЄС, але нам не дають відповіді і лише кажуть – працюйте далі», – заявив він.

«Прийняття до ЄС залежить не лише від реформ – це й також і політичне питання. А політично ЄС не готовий говорити про членство України. І це не залежить від реформ», – заявив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, цими днями в Києві відбувається Форум Ялтинська європейська стратегія (YES). Цього року захід проводять у форматі YES Brainstorming, він присвячений темі «Після Covid = Перед катастрофою? Кроки до виживання».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що українська армія готова до вступу до НАТО, однак держава досі не отримує такої пропозиції.