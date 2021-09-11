Представник держдепу: США готові до різних сценаріїв проти «Північного потоку – 2»
У разі загрози для України, США введуть додаткові санкції проти російського газопроводу
Старший радник Держдепу США з питань економічної безпеки Амос Хохштейн заявив, що Штати вдадуться до заходів, якщо Росія порушить свої обіцянки щодо «Північного потоку – 2». За його словами, країна готова до різних сценаріїв санкцій щодо газопроводу. Про це він заявив у коментарі телеканалу «Дім».
Хохштейн зазначив, що газопровід може стати зброєю РФ не тільки проти України, але і для енергетичної безпеки в Європі.
Старший радник Держдепу США підкреслив на важливості активної підтримки України не тільки на словах, але і в продовження транзиту через нашу країну.
Він зазначив, що США готові до різних сценаріїв, але росіяни повинні зрозуміти, що потрібно продовжувати транзит через Україну.
Також він висловив упевненість, що новий газопровід – це не економічний проект, а виразно геополітичний.
Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» оголосив про завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2». Роботи закінчені 10 вересня.
До слова, Коболєв розповів, як зупинити «Північний потік – 2».
Як повідомлялося, офіс Зеленського відреагував на добудову «Північного потоку – 2».