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    Представник держдепу: США готові до різних сценаріїв проти «Північного потоку – 2»

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    Амос Хохштейн запевнив, що Україне не стане жертвою російських маніпуляцій з газом - Представник держдепу: США готові до різних сценаріїв проти «Північного потоку – 2»
    Амос Хохштейн запевнив, що Україне не стане жертвою російських маніпуляцій з газом
    Фото з відкритих джерел

    У разі загрози для України, США введуть додаткові санкції проти російського газопроводу

    Старший радник Держдепу США з питань економічної безпеки Амос Хохштейн заявив, що Штати вдадуться до заходів, якщо Росія порушить свої обіцянки щодо «Північного потоку – 2». За його словами, країна готова до різних сценаріїв санкцій щодо газопроводу. Про це він заявив у коментарі телеканалу «Дім».

    Хохштейн зазначив, що газопровід може стати зброєю РФ не тільки проти України, але і для енергетичної безпеки в Європі.

    Старший радник Держдепу США підкреслив на важливості активної підтримки України не тільки на словах, але і в продовження транзиту через нашу країну.

    Він зазначив, що США готові до різних сценаріїв, але росіяни повинні зрозуміти, що потрібно продовжувати транзит через Україну.

    Також він висловив упевненість, що новий газопровід – це не економічний проект, а виразно геополітичний.

    Нагадаємо, російський газовий монополіст «Газпром» оголосив про завершення будівництва газопроводу «Північний потік – 2». Роботи закінчені 10 вересня.

    До слова, Коболєв розповів, як зупинити «Північний потік – 2».

    Як повідомлялося, офіс Зеленського відреагував на добудову «Північного потоку – 2».

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    Теги: Росія США Газпром транзит Україна Північний потік-2 радник
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    Представник держдепу: США готові до різних сценаріїв проти «Північного потоку – 2»