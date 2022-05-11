На Харківщині з’явилася своя «Чорнобаївка» – Арестович

У селі на річці Сіверський Донець окупанти постійно втрапляють у халепи

Українські військові постійно зривають плани військових РФ побудувати переправу через річку

Нова «Чорнобаївка» з'явилася в селі на Сіверському Донці в Харківській області. Тут російську техніку знищували не тільки українські військові, а й самі окупанти. Про це радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів в інтерв'ю журналісту Марку Фейгіну.

За його словами, українські військові доклали багато зусиль, щоб досягти феєричних результатів

«Армія Російської Федерації намагалася собі зробити понтон, щоб перебратися через річку. Але наша артилерія знищувала переправу при кожній новій спробі. Дійшло до того, що окупантам довелося потопити власні танки, щоб по них провести понтон. Правда, невдало», – зазначив Арестович.

При цьому він вказав, що російські окупанти втопили кілька танків, щоб поставити понтонну переправу, але прицільний вогонь ЗСУ зруйнував їхні плани, а бойова техніка залишилася під водою.

Нагадаємо, Арестович спрогнозував, як далі розвиватиметься війна в Україні.

Раніше Арестович назвав ключову фразу Путіна під час параду.

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