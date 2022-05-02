Чорнобаївка 18:0. Військові розгромили склад боєприпасів ворога

Українські військові знищили ворожий склад боєприпасів на Херсонщині

Українські воїни знову вдарили по російських окупантах на аеродромі в Чорнобаївці. Знищено склад боєприпасів ворога.

Це вже 18 удар Збройних сил по цьому селу на Херсонщині, кожен із яких закінчувався для рашистів розгромом. Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

«Чорнобаївка-18. Склад боєприпасів», – написав на своїй сторінці у Facebook Арестович.

2 травня жителі Херсона почали повідомляти про потужний вибух, від якого в їхніх квартирах тремтіли шибки. Люди припустили, що вибух стався саме у Чорнобаївці.





Нещодавно ми писали про те, що українські військові вчергове розбили окупантів у Чорнобаївці.

До слова, в окупантів починається паніка від однієї згадки про Чорнобаївку. Вони масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямку і шукають для цього «дурнів», які готові стати «гарматним м’ясом».

Крім того повідомлялося, що українські захисники влаштували загарбникам «суцільне пекло» на Херсонщині. Про це свідчить переписка російського загарбника, якому вдалося вціліти під Чорнобаївкою і який зараз стоїть у Білозірці Херсонської області.

Сьогодні стало відомо, що у Росії рота солдат відмовилася їхати в Україну.

Також рашисти скаржаться, що ангари з «грузом 200» забиті вщент. СБУ опублікувала чергову розмову окупантів.

Раніше СБУ оприлюднила розмову окупантів, в якій вони розповідають про те, на що готові йти, аби втекти з України.



