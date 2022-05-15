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    Сили ППО збили російську ракету на Кіровоградщині

    Українська ППО збила ворожу ракету на Кіровоградщині - Сили ППО збили російську ракету на Кіровоградщині
    Українська ППО збила ворожу ракету на Кіровоградщині
    фото з відкритих джерел

    Ракета летіла у напрямку Кропивницького

    Сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету у Кіровоградській області. Вона летіла у напрямку Кропивницького. Про це повідомив у Facebook глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

    «Під ранок в Олександрійському районі, силами ППО збито ракету, що летіла в напрямку Кропивницького! Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі», – йдеться у повідомленні.

    На Кіровоградщині в ніч на 15 травня та вранці були повітряні тривоги.

    Нагадаємо, вранці 15 травня російські війська завдали ракетного удару по одному з військових об'єктів у Львівській області. На даний момент інформації про жертв немає.

    Підрозділи ПвК «Захід» Повітряних Сил ЗС України знищили дві крилаті ракети окупантів над Львівщиною.

    Запускав їх ворог з акваторії Чорного моря. Ймовірно з підводних човнів.

    Як відомо, в Україні працюють над тим, щоб притягнути до кримінальної відповідальності кожного росіянина, який скоював воєнні злочини. В Україну скоро вирушать понад 40 слідчих Міжнародного кримінального суду.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Кіровоградщина ракета окупація #stoprussia
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    Сили ППО збили російську ракету на Кіровоградщині