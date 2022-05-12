«Воевать нечем». СБУ перехопила розмову окупанта про Чорнобаївку

Рашист відверто натякає на тупість своїх командирів

Служба безпеки України оприлюднила чергову перехоплену розмову російського загарбника з батьками, де він розповідає, що немає чим воювати, а також, що українську Чорнобаївку називають «чистилищем» для живої сили та кладовищем для військової техніки. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Наш опорник тут на базі «чистилищем» називають. Він перебуває під постійним обстрілом. До нас люди бояться їздити», – зізнається окупант.

Він називає війну спецоперацією, та жінка обізнана зі звірствами росіян в Україні і не погоджується з сином. «Ага, у вас спецоперація, а дітей та дорослих скільки загинуло! Усі розбомбили ви там», – доводить вона.

Також у розмові з батьком окупант розповідає, що російські солдати не мають чим воювати. «У нас просто воювати нічим… Нічого у нас, ні техніки, взагалі нічого важкого нема. Усе розбомбили», – заявляє рашист.

Окрім того, він відверто натякає на тупість своїх командирів. «Приїхали до Херсона, на базу, тут взагалі жах: цвинтар вертольотів... все, накрило градами», – скаржиться загарбник.

Нагадаємо, що СБУ регулярно перехоплює розмови рашистів, у яких ті хизуються своїми звірствами. Так, нещодавно в одній з розмов окупант розповідав своїй матері подробиці тортур, до яких вдаються російські військові щодо українських полонених. Найгірше те, що мати схвально реагує на розповіді сина та стверджує, що «українці не люди» і що вона сама б «кайфонула» в подібній ситуації.