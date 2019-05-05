  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чубаров вказав на черговий фейк окупантів, які заявили про масштабні святкування кримських татар

    • Розсилка
    <p>Озвучену в Криму інформацію про масовий приїзд на Хидирлез мусульман з Херсонської області Чубаров назвав &laquo;маячнею&raquo;</p> - Чубаров вказав на черговий фейк окупантів, які заявили про масштабні святкування кримських татар

    Озвучену в Криму інформацію про масовий приїзд на Хидирлез мусульман з Херсонської області Чубаров назвав «маячнею»

    «Це черговий пропагандистський захід, і в очах кримських татар він не відіграє тієї ролі, яку відігравав до окупації Криму Російською Федерацією», - сказав Чубаров

    Дані проросійської влади Криму про рекордну кількість гостей на організованому ними святі Хидирлез перебільшені.

    Про це сказав у коментарі Крим.Реалії голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.

    «Проведення Хидирлеза окупаційними властями перетворилося в останні роки в одну зі спроб показати масовість кримських татар хоча б на якихось заходах. В цьому році, як зазначають наші активісти, проведення Хидирлеза окупаційною владою було найменшим з точки зору учасників. Як завжди, туди зганяли бюджетників», - сказав Чубаров.

    За словами глави Меджлісу, Хидирлез перетворився з масштабного всекримського свята в захід на території одного району.

    «Це черговий пропагандистський захід, і в очах кримських татар він не відіграє тієї ролі, яку відігравав до окупації Криму Російською Федерацією. 55 тисяч - це перебільшено. Думаю, там йшлося про кілька тисяч людей. Організатори уникають фото і відео-матеріалів, які давали б такий огляд по всій території проведення Хидирлеза», - зауважив Чубаров.

    Озвучену в Криму інформацію про масовий приїзд на Хидирлез мусульман з Херсонської області він назвав «маячнею», вказавши на проведення заходів з нагоди кримськотатарського свята в Генічеському районі Херсонської області.

    Нагадаємо, раніше депутат Держдуми Росії з Криму Руслан Бальбек заявив, що кримськотатарське свято Хидирлез, організоване проросійської владою на півострові 4 травня, відвідало понад 55 тисяч осіб. Число гостей, які прибули на свято, він назвав рекордним.

    Хидирлез - одне з найбільших свят у тюркських народів, святкування якого в XIX столітті тривало три дні. Відзначається 6 травня як день, в який пророки Хідр (аль-Хідр) і Ільяс (Ілля) зустрілися на землі. В обрядах простежуються риси стародавньої скотарської традиції.

    Після анексії Криму представники Меджлісу кримськотатарського народу відмовилися брати участь у святкуваннях Хидирлезу на території півострова. Утриматися від таких святкувань вони також закликали і своїх співвітчизників в анексованому Росією Криму.

    Читайте також
    Крим кримські татари Росія окупанти Рефат Чубаров свята Україна традиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ