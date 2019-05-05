Чубаров вказав на черговий фейк окупантів, які заявили про масштабні святкування кримських татар



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Озвучену в Криму інформацію про масовий приїзд на Хидирлез мусульман з Херсонської області Чубаров назвав «маячнею»

«Це черговий пропагандистський захід, і в очах кримських татар він не відіграє тієї ролі, яку відігравав до окупації Криму Російською Федерацією», - сказав Чубаров

Дані проросійської влади Криму про рекордну кількість гостей на організованому ними святі Хидирлез перебільшені.

Про це сказав у коментарі Крим.Реалії голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.

«Проведення Хидирлеза окупаційними властями перетворилося в останні роки в одну зі спроб показати масовість кримських татар хоча б на якихось заходах. В цьому році, як зазначають наші активісти, проведення Хидирлеза окупаційною владою було найменшим з точки зору учасників. Як завжди, туди зганяли бюджетників», - сказав Чубаров.

За словами глави Меджлісу, Хидирлез перетворився з масштабного всекримського свята в захід на території одного району.

«Це черговий пропагандистський захід, і в очах кримських татар він не відіграє тієї ролі, яку відігравав до окупації Криму Російською Федерацією. 55 тисяч - це перебільшено. Думаю, там йшлося про кілька тисяч людей. Організатори уникають фото і відео-матеріалів, які давали б такий огляд по всій території проведення Хидирлеза», - зауважив Чубаров.

Озвучену в Криму інформацію про масовий приїзд на Хидирлез мусульман з Херсонської області він назвав «маячнею», вказавши на проведення заходів з нагоди кримськотатарського свята в Генічеському районі Херсонської області.

Нагадаємо, раніше депутат Держдуми Росії з Криму Руслан Бальбек заявив, що кримськотатарське свято Хидирлез, організоване проросійської владою на півострові 4 травня, відвідало понад 55 тисяч осіб. Число гостей, які прибули на свято, він назвав рекордним.

Хидирлез - одне з найбільших свят у тюркських народів, святкування якого в XIX столітті тривало три дні. Відзначається 6 травня як день, в який пророки Хідр (аль-Хідр) і Ільяс (Ілля) зустрілися на землі. В обрядах простежуються риси стародавньої скотарської традиції.

Після анексії Криму представники Меджлісу кримськотатарського народу відмовилися брати участь у святкуваннях Хидирлезу на території півострова. Утриматися від таких святкувань вони також закликали і своїх співвітчизників в анексованому Росією Криму.