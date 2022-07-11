«Чуєте вибухи?» Порошенко показав, що робить на передовій

«Не має бути місця росіянам на українській землі. Земля має горіти в них під ногами », – резюмує п’ятий президент

«Не має бути місця росіянам на українській землі. Земля має горіти в них під ногами », – резюмує п’ятий президент

У підрозділи на південному напрямку передали допомоги на мільйон гривень

Петро Порошенко побував на передовій на південному напрямку і передав захисникам військове спорядження. «Ми не розкриваємо, де це, але робимо все для того, щоб краще оснастити тих, хто найближчим часом має відповідно до наказів перейти в контрнаступ», – говорить Порошенко.

«Ви чуєте вибухи. Це працює наша арта, РСЗО. Відповідає за знищення українських міст, сіл, селищ. Проїхав по селу – не залишилося жодної цілої хати. Прямо в стінах стирчать залишки ракет. Російські дрони намагаються робити коригування вогню. Активно присутні засоби радіоелектронної боротьби», – зауважує Порошенко.

Він наголошує: Збройні Сили України потребують нашої спільної підтримки – «щоб вони також мали дрони, щоб вони мали інформацію для артилерії. Щоб вони мали засоби радіоелектронної боротьби для того, щоб садити ворожі дрони. І для того, щоб вони мали ресурси і можливості для переходу у контрнаступ».

«Знову ніяких сенсацій, як зазвичай ми привозимо військові вантажі на фронт. Що привезли сьогодні? Наші військові попросили літню уніформу, і ми її сьогодні привезли. Ми привезли комунікаційне обладнання, включно із Старлінками, раціями, привезли генератори – дизельні, бо на фронті з безнизом не дуже добре», – констатує Порошенко.

Загалом у підрозділи на південному напрямку сьогодні передали допомоги на мільйон гривень.

«Ми обговорили, що треба озброїти наших військових дронами. Бо сьогодні це інша війна. Це не просто піхота із стрілецькою зброєю. У наших хлопців майже немає кульових поранень, снайперських поранень. Всі наші втрати – 90% від артилерії. Сьогодні нам треба знайти і привезти засоби радіоелектронної боротьби, в тому числі і проти російських БПЛА «Орлан», і дрони для кращої координації з артилерією, і контрбатарейні засоби. Все для того, щоб «боги війни» – артилерія, щоб новітні системи дронів в чіткій координації мали достатню кількість боєприпасів, достатню інформацію, куди стріляти, і знищували ворога», – пояснює Петро Порошенко.

Як відомо, Фонд Порошенка спільно з волонтерами ГО «Справа Громад» купляють техніку для ЗСУ – це зокрема пікапи, вантажівки та військові бронемашини, а також БПЛА.

«Ми робимо все можливе для того, щоб зробити кожну вашу копійку максимально ефективною. Знаходити за найбільш конкурентними цінами те, що в першу чергу потрібно нашим воїнам. І доплачуємо половину цієї вартості, щоб ви могли за ваш внесок купити вдвічі більше для українських військових», – зазначає Порошенко.

«Таке об‘єднання – а я переконаний, що ми доходимо зараз до цифри понад 70% українців, які взяли участь у допомозі для ЗСУ – це унікальне почуття, коли кожен може зробити те, що від нього залежить для того, щоб наблизити перемогу», – наголошує Петро Порошенко.

«Бойовий дух, моральний дух бійців високий. Нашим воїнам кожен з нас, всі українці мають дякувати за те, що вони не просто бережуть Україну, а повернуть український суверенітет над кожним клаптиком української землі. Так, з незвички тут страшно. Так, тут постійно прилітає. Так, вороги намагаються зламати дух, але нічого у них не вийде», – говорить Порошенко.

«Не має бути місця росіянам на українській землі. Земля має горіти в них під ногами. І тут в очах наших воїнів я побачив, що саме так і буде», – резюмує п’ятий президент.

4 липня Петро Порошенко повідомив про те, що партія з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва буде поставлена у Десантно-штурмові війська України. Це перший випадок, коли нову бойову бронетехніку продають волонтерам і благодійникам – сказав Порошенко, який побував на підприємстві в Італії і показав ці машини. Переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вже вніс 50 млн грн авансу.

Підтримка Збройних сил України – наразі пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено близько півмільярда гривень.