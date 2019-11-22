Чумак назвав кількість вироків у злочинах на Майдані



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У вчинені злочинів судами визнано винними 59 осіб

Заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак назвав кількість вироків у справах про злочини на Майдані.

Про це він повідомив в ефірі програми «Право на владу» на «1+1».

Чумак зазначив, що є поіменний список притягнутих до відповідальності, однак він не може їх розголошувати.

«Бачите, довідка про осіб, притягнутих до відповідальності за злочини на Майдані. Я її взяв з собою. Є поіменний список, але я не можу оголошувати. Людина вважається невинною поки її вину не довів суд. Але я можу назвати цифри. Генпрокуратурою повідомлено про підозру 300 осіб, з них 33 високопосадовці, 163 працівники органів МВС, в тому числі 19 слідчих, 14 прокурорів, 10 судів, та 50 цивільних осіб, яких називали «тітушками», - сказав він.

За словами Чумака, до суду передано 81 обвинувальних актів щодо 174 осіб.

«За результатами досудового розслідування винними у вчиненні кримінальних правопорушень визнано 20 осіб, стосовно 19 осіб ухвалено обвинувальні вироки. Це тільки ГПУ», - зазначив головний військовий прокурор.

«По всій країні у провадженні цієї категорії повідомлено про підозру 445 особам. З них 48 високопосадовців, 229 правоохоронців. Скеровано до суду 195 обвинувальних актів стосовно 298 осіб. У вчинені злочинів судами визнано винними 59 осіб. Щодо 46 з них ухвалено обвинувальних вирок», - додав Чумак.