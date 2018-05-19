В опозиції пояснили, як треба визначатись з єдиним кандидатом в президенти

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З єдиним кандидатом слід визначатися не зараз, а безпосередньо перед виборами

З єдиним кандидатом від опозиції на президентських виборах потрібно визначитися перед першим туром, а не 1 вересня, чи першого жовтня. У цього претендента має бути найвищий рейтинг, найвищий потенціал, найбільша довіра, найбільше можливостей на лютий 2019 року. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив позафракційний народний депутат Віктор Чумак.

За словами політика, опозиції тому слід визначитися з єдиним кандидатом безпосередньо перед першим туром виборів, аби влада не могла його «замочити». «У нас взагалі повинно бути три плани. Більше того, той, хто буде другий за рейтингом, має повести об’єднану опозицію у Раду», - вважає депутат.

Віктор Чумак пропонує звернути увагу на п’ять електоральних сегментів, у яких перебувають всі найбільш рейтингові політики України. Себе він бачить у «демократичному» сегменті, рейтинг якого визначає як 40%. У цьому сегменті він бачить себе разом із Андрієм Садовим, Анатолієм Гриценком і Сергієм Лещенком. «Гриценко набере 10%, але при цьому може не увійти у другий тур. Чумак набере 6-7-9%, але теж не увійде в другий тур. Садовий набере 9% і не увійде… Якщо двоє-троє беруть участь в «розгоні» першого туру, а потім знімаються на користь одного, це дає просто фантастичний кумулятивний ефект безпосередньо перед першим туром. І вже гарантований другий тур і перемога, як показує соціологія. Тобто той, хто лишається з цієї ніші у першому турі, гарантовано перемагає», - вважає народний обранець.

Президентові Петру Порошенку позафракційний депутат відводить сегмент у 12% з людей, які «завжди голосують за владу». Другий сегмент, трохи більше 25%, він віддає людям, які орієнтуються на патерналізм, 5% - «шматок, який зараз займають «Свобода», Білецький, Ярош. Є умовні проросійські 20%, де гуляють Вілкул і Бойко», - розмірковує Віктор Чумак.

Між тим депутат визнає, що реальна соціологія і люди визначаються тільки під час виборчої кампанії. «Зараз ще половина не визначилась, а ми вже тут корони поначіпляли», - каже позафракційний народний обранець.

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