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    Цієї ночі українці зможуть спостерігати супермісяць

    Цієї ночі можна буде побачити Місяць на 14% більший і на 30 % яскравіший
    У ніч на 2 січня жителі Землі зможуть спостерігати супермісяць. Це астрономічне явище можна спостерігати, коли повний місяць збігається з проходом природного супутника планети через найближчу до Землі точку орбіти. Про це повідомляє прес-служба NASA. Цієї ночі можна буде побачити Місяць на 14 відсотків більший і на 30 відсотків яскравіший у
    • Сьогодні, 21:14
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    Цієї ночі можна буде побачити Місяць на 14% більший і на 30 % яскравіший

    У ніч на 2 січня жителі Землі зможуть спостерігати супермісяць. Це астрономічне явище можна спостерігати, коли повний місяць збігається з проходом природного супутника планети через найближчу до Землі точку орбіти.

    Про це повідомляє прес-служба NASA.

    Цієї ночі можна буде побачити Місяць на 14 відсотків більший і на 30 відсотків яскравіший у порівнянні з тим моментом, коли він перебуває на найбільшому віддаленні від Землі.

    Наступного разу «супермісяць» можна буде побачити 31 січня. Тоді це явище збіжиться в часі з повним місячним затемненням.

    Нагадаємо, в ніч з 3 на 4 грудня в небі можна було спостерігати супермісяць. Місяць був на 14% більший і на 30% яскравіший. Спостерігали незвично великий місяць у різних країнах світу.

    українці NASA Twitter
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