Цієї ночі українці зможуть спостерігати супермісяць

Цієї ночі можна буде побачити Місяць на 14% більший і на 30 % яскравіший

У ніч на 2 січня жителі Землі зможуть спостерігати супермісяць. Це астрономічне явище можна спостерігати, коли повний місяць збігається з проходом природного супутника планети через найближчу до Землі точку орбіти.

Про це повідомляє прес-служба NASA.

Цієї ночі можна буде побачити Місяць на 14 відсотків більший і на 30 відсотків яскравіший у порівнянні з тим моментом, коли він перебуває на найбільшому віддаленні від Землі.

A supermoon is coming! On Jan. 1, the full Moon will be at or near its closest point in its orbit around Earth, making it a supermoon. Bundle up, get outside and look up! https://t.co/KTetZO7wZA Follow @NASAMoon for more lunar facts! pic.twitter.com/Ob14LAceFn