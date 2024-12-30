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Наче 1020 футбольних полів: у Кореї з'явиться найбільше у світі виробництво мікросхем

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Наче 1020 футбольних полів: у Кореї з'явиться найбільше у світі виробництво мікросхем
Південна Корея дала зелене світло найбільшому у світі центру виробництва напівпровідників
фото: SK Hynix

Будівництво нового кластера розпочнеться у грудні 2026 року, і там працюватиме 1,6 млн людей

Уряд Південної Кореї схвалив будівництво найбільшого у світі кластера з виробництва напівпровідників у місті Йон'їн. Його площа становитиме 7,28 кв. км, що еквівалентно 1020 футбольним полям або половині території Беверлі-Хіллз (США).

Комплекс об'єднає шість великих заводів з виробництва чіпів, три електростанції та десятки підприємств, що займаються постачанням матеріалів, обладнання та комплектуючих.

Згідно із повідомленням Tom's Hardware, проєкт Yongin Semiconductor спочатку було заплановано реалізувати не раніше 2029 року, але він був прискорений завдяки скороченню термінів погоджень. У зв'язку з цим будівництво кластера розпочнеться вже у грудні 2026 року. Для цього уряд Південної Кореї заздалегідь розпочне виплату компенсацій за землю і розпочне розширення критично важливої ​​інфраструктури, такої як дороги, водопостачання та електропостачання.

Наголошується, що Yongin Semiconductor стане «важливим кроком у розвитку південнокорейської напівпровідникової галузі». Тут працюватимуть найбільші світові виробники чіпів, такі як Samsung та SK hynix, а також понад 60 малих та середніх підприємств. Таке об'єднання на одній території дозволить налагодити тісне співробітництво між виробниками та їх постачальниками, що прискорить розробку нових технологій і підвищить ефективність виробництва.

Згідно з оцінками, проєкт залучить приватні інвестиції на суму 300 трлн вон (приблизно $203,75 млрд), створить 1,6 млн робочих місць і забезпечить виробництво на суму 700 трлн вон ($475,41 млрд). Окрім промислових об'єктів, на території комплексу буде збудовано житлові зони для працівників – практично це буде повноцінне місто.

Церемонія схвалення проєкту відбулася 26 грудня у кампусі Samsung Electronics у провінції Кьонґідо. На заході були присутні представники Samsung Electronics, SK hynix, представники різних міністерств, зокрема міністерств інфраструктури та транспорту, а також Корейської корпорації земельного та житлового будівництва. На церемонії було презентовано детальний план розвитку кластера. І головиним акцентом було прагнення Південної Кореї зміцнити свої позиції світової напівпровідникової індустрії.

Нагадаємо, співробітники космічної компанії SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, подали офіційну петицію про створення міста Старбейсз (Starbase) в американському Техасі. Маск давно говорив про своє бажання побудувати нове місто, яке він сподівається назвати Starbase, у прибережній частині Південного Техасу, де базується його компанія SpaceX.

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Теги: Південна Корея інвестиції бізнес будівництво технології місто

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