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Хто витісняє українців на ринку праці Польщі: статистика

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Хто витісняє українців на ринку праці Польщі: статистика
Ринок праці у Польщі трансформується
фото із відкритих джерел

Польський ринок праці стає дедалі привабливішим не лише для європейців, а й для працівників з Азії та Латинської Америки

 

Українці залишаються найбільшою групою іноземних працівників у Польщі. Проте ситуація на ринку праці змінюється. Відповідно до звіту Gi Group, відбулося стрімке зростання кількості працівників із Непалу, Філіппін і Колумбії. Особливо помітне збільшення числа колумбійців, яке за рік зросло втричі. Про це пише inРoland.

Відповідно з даними, опублікованими у звіті, кількість дозволів на робота для іноземців у Польщі суттєво зросла:

  • філіппінці – на 60%;
  • непальці – на 46%;
  • колумбійці – на 337% (у 3,3 рази більше порівняно з 2023 роком).

Це означає, що польський ринок праці стає дедалі привабливішим не лише для європейців, а й для працівників з Азії та Латинської Америки. Громадяни цих країн готові працювати за менші гроші, ніж українці. Працівники з Азії та Латинської Америки часто погоджуються на гірші умови праці, що робить їх привабливими для працедавців.

Станом на вересень 2024 року в Польщі працювало близько 779 тис. українців. Попри збереження лідерства серед іноземних працівників, їхня частка зменшилася. Це частково пов’язано із:

  • поверненням частини біженців в Україну,
  • переїздом до інших країн ЄС,
  • конкуренцією з боку працівників з інших країн.

Проте українці залишаються важливою робочою силою для Польщі завдяки культурній близькості та спрощеній процедурі працевлаштування. Однак зростання конкуренції вимагає підвищення кваліфікації та адаптації до змін на ринку.

Нагадаємо, лише 5% українців готові працювати у Польщі за заробітну плату нижче €900. Водночас 85% – очікує зарплату в межах від 4000 до 7700 злотих нетто (€1770), і 10% хоче заробляти понад 7700 злотих.

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Теги: біженці Польща робота українці статистика ринок гроші

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