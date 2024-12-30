Путін перерахував своїх друзів на 2025 рік: список

Російський диктатор третій рік поспіль не став надсилати новорічні привітання американському президенту Джо Байдену

Всього у списку новорічних друзів Путіна 23 персони

У Кремлі розповіли, кого з лідерів країн Володимир Путін привітав із Новим роком, а хто залишився без новорічної листівки від російського диктатора. Президент РФ надіслав новорічне привітання деяким лідерам світу, яких вочевидь вважає своїми партнерами у 2025 році.

Список лідерів, які отримали новорічне привітання від Путіна:

президент Азербайджана Ільхам Алієв;

президент Вірменії Ваагн Хачатурян;

прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян;

президент Білорусі Олександр Лукашенко;

президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв;

президент Киргизстану Садир Жапаров;

президент Таджикистану Емомалі Рахмон;

президент Туркменістану Сердар Гурбангулийович Бердимухамедов;

президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв;

президент Південної Осетії Алан Гаглоєв;

президент Бразилії Лулу да Силву;

прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан;

президент Венесуели Ніколас Мадуро;

генеральний секретар ЦК Компартії В'єтнаму То Лама;

прем'єр-міністр Індії Нарендру Моді;

президент Китаю Сі Цзіньпін;

голова КНДР Кім Чен Ін;

президент Куби Мігель Бермудес;

президент Нікарагуа Даніель Ортегу;

Папа Римський Франциск;

президент Сербії Олександр Вучич;

президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган;

президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафос.

Не надіслали від Путіна новорічної листівки тим лідерам країн, які вважаються «недружніми» для Росії. Зокрема, Велика Британія, Німеччина, США, Франція та Японія залишились без привітань.

Всього у списку новорічних друзів Путіна 23 персони. Також на сайті Кремля окремо зазначається, що Путін привітав деяких колишніх лідерів іноземних держав – Рауля Кастро, Роберта Кочаряна, Нурсултана Назарбаєва, Сержа Саргсяна та Герхарда Шредера, який протягом багатьох років був лобістом російських енергетичних інтересів.

Зауважимо, що цього року Путін привітав з Новим роком лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, на відміну від 2023 року. Наразі Кім Чен И став союзником Кремля та постачальником боєприпасів для російського наступу в Україні.

Нагадаємо, що ізраїльська авіакомпанія El Al призупинить польоти до Москви до весни.