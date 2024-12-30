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Путін перерахував своїх друзів на 2025 рік: список

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Путін перерахував своїх друзів на 2025 рік: список
Російський диктатор третій рік поспіль не став надсилати новорічні привітання американському президенту Джо Байдену
фото з відкритих джерел

Всього у списку новорічних друзів Путіна 23 персони

У Кремлі розповіли, кого з лідерів країн Володимир Путін привітав із Новим роком, а хто залишився без новорічної листівки від російського диктатора. Президент РФ надіслав новорічне привітання деяким лідерам світу, яких вочевидь вважає своїми партнерами у 2025 році. 

Список лідерів, які отримали новорічне привітання від Путіна: 

  • президент Азербайджана Ільхам Алієв;
  • президент Вірменії Ваагн Хачатурян;
  • прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян;
  • президент Білорусі Олександр Лукашенко;
  • президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв;
  • президент Киргизстану Садир Жапаров;
  • президент Таджикистану Емомалі Рахмон;
  • президент Туркменістану Сердар Гурбангулийович Бердимухамедов;
  • президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв;
  • президент Південної Осетії Алан Гаглоєв;
  • президент Бразилії Лулу да Силву;
  • прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан;
  • президент Венесуели Ніколас Мадуро;
  • генеральний секретар ЦК Компартії В'єтнаму То Лама;
  • прем'єр-міністр Індії Нарендру Моді;
  • президент Китаю Сі Цзіньпін;
  • голова КНДР Кім Чен Ін;
  • президент Куби Мігель Бермудес;
  • президент Нікарагуа Даніель Ортегу;
  • Папа Римський Франциск;
  • президент Сербії Олександр Вучич;
  • президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган;
  • президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафос.

Не надіслали від Путіна новорічної листівки тим лідерам країн, які вважаються «недружніми» для Росії. Зокрема, Велика Британія, Німеччина, США, Франція та Японія залишились без привітань.

Всього у списку новорічних друзів Путіна 23 персони. Також на сайті Кремля окремо зазначається, що Путін привітав деяких колишніх лідерів іноземних держав – Рауля Кастро, Роберта Кочаряна, Нурсултана Назарбаєва, Сержа Саргсяна та Герхарда Шредера, який протягом багатьох років був лобістом російських енергетичних інтересів.

Зауважимо, що цього року Путін привітав з Новим роком лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, на відміну від 2023 року. Наразі Кім Чен И став союзником Кремля та постачальником боєприпасів для російського наступу в Україні. 

Нагадаємо, що ізраїльська авіакомпанія El Al призупинить польоти до Москви до весни.

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Теги: Німеччина Олександр Лукашенко Папа Римський путін Франція Ільхам Алієв Віктор Орбан Велика Британія Нікол Пашинян Сі Цзіньпін

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