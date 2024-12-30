Путін перерахував своїх друзів на 2025 рік: список
Всього у списку новорічних друзів Путіна 23 персони
У Кремлі розповіли, кого з лідерів країн Володимир Путін привітав із Новим роком, а хто залишився без новорічної листівки від російського диктатора. Президент РФ надіслав новорічне привітання деяким лідерам світу, яких вочевидь вважає своїми партнерами у 2025 році.
Список лідерів, які отримали новорічне привітання від Путіна:
- президент Азербайджана Ільхам Алієв;
- президент Вірменії Ваагн Хачатурян;
- прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян;
- президент Білорусі Олександр Лукашенко;
- президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв;
- президент Киргизстану Садир Жапаров;
- президент Таджикистану Емомалі Рахмон;
- президент Туркменістану Сердар Гурбангулийович Бердимухамедов;
- президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв;
- президент Південної Осетії Алан Гаглоєв;
- президент Бразилії Лулу да Силву;
- прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан;
- президент Венесуели Ніколас Мадуро;
- генеральний секретар ЦК Компартії В'єтнаму То Лама;
- прем'єр-міністр Індії Нарендру Моді;
- президент Китаю Сі Цзіньпін;
- голова КНДР Кім Чен Ін;
- президент Куби Мігель Бермудес;
- президент Нікарагуа Даніель Ортегу;
- Папа Римський Франциск;
- президент Сербії Олександр Вучич;
- президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган;
- президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафос.
Не надіслали від Путіна новорічної листівки тим лідерам країн, які вважаються «недружніми» для Росії. Зокрема, Велика Британія, Німеччина, США, Франція та Японія залишились без привітань.
Всього у списку новорічних друзів Путіна 23 персони. Також на сайті Кремля окремо зазначається, що Путін привітав деяких колишніх лідерів іноземних держав – Рауля Кастро, Роберта Кочаряна, Нурсултана Назарбаєва, Сержа Саргсяна та Герхарда Шредера, який протягом багатьох років був лобістом російських енергетичних інтересів.
Зауважимо, що цього року Путін привітав з Новим роком лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, на відміну від 2023 року. Наразі Кім Чен И став союзником Кремля та постачальником боєприпасів для російського наступу в Україні.
Нагадаємо, що ізраїльська авіакомпанія El Al призупинить польоти до Москви до весни.
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