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    Циклон з сильними дощами та вітром накриє Україну у найближчі дні

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    Циклон з сильними дощами та вітром накриє Україну у найближчі дні

    Синоптик радить підготувати теплу одежу

    В понеділок, 24 вересня, сильні дощі та вітер накриють північний захід та північ України.
    Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в соцмережі Fecebook.

    «Оце страхіття на прогностичній карті дощів - понеділок. Циклон зумовить сильні дощі на північному заході та Півночі України 24 вересня. Плюс сильнющий вітер. Тому до понеділка вже підготуйте плани та гардероб. Але все ж вихідні ще попереду». - написала вона.

    Також Діденко зазначила, що у суботу атмосферний фронт принесе в західні області України дощі та похолодання.

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    У неділю дощі з похолоданням, +14..+19 градусів, поширяться на всю територію, за винятком Сходу, +23..+27 градусів.

    На Півдні очікується в неділю +18+23 градуси. Поривчастий вітер.

    У Києві завтра, в суботу, сонце та +26 градусів.

    У неділю - різка зміна синоптичної ситуації: вночі та вранці дощі, вдень послаблення опадів. Похолодання в Києві до +16 градусів та сильний вітер.

    У понеділок у Києві побуває циклон.

    «Відповідно, передбачається вкрай некомфортна погода - дощі, сильний вітер і холодно. Підготуйтеся до негоди, подбайте про профілактику здоров'я, приберіть з протягів вазони, не паркуйте машини під старими деревами, дістаньте тепліший одяг, нетканинне взуття та міцні парасолі», - попередила синоптик.

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