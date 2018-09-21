Циклон з сильними дощами та вітром накриє Україну у найближчі дні графіка



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Синоптик радить підготувати теплу одежу

В понеділок, 24 вересня, сильні дощі та вітер накриють північний захід та північ України.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в соцмережі Fecebook.

«Оце страхіття на прогностичній карті дощів - понеділок. Циклон зумовить сильні дощі на північному заході та Півночі України 24 вересня. Плюс сильнющий вітер. Тому до понеділка вже підготуйте плани та гардероб. Але все ж вихідні ще попереду». - написала вона.

Також Діденко зазначила, що у суботу атмосферний фронт принесе в західні області України дощі та похолодання.

У неділю дощі з похолоданням, +14..+19 градусів, поширяться на всю територію, за винятком Сходу, +23..+27 градусів.

На Півдні очікується в неділю +18+23 градуси. Поривчастий вітер.

У Києві завтра, в суботу, сонце та +26 градусів.

У неділю - різка зміна синоптичної ситуації: вночі та вранці дощі, вдень послаблення опадів. Похолодання в Києві до +16 градусів та сильний вітер.

У понеділок у Києві побуває циклон.

«Відповідно, передбачається вкрай некомфортна погода - дощі, сильний вітер і холодно. Підготуйтеся до негоди, подбайте про профілактику здоров'я, приберіть з протягів вазони, не паркуйте машини під старими деревами, дістаньте тепліший одяг, нетканинне взуття та міцні парасолі», - попередила синоптик.