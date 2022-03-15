Ціна агресії Росії. Число жертв блокадного Маріуполя може наближатися до 20 тис. людей

У місті близько 80% житлового фонду непридатні для життя

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що кількість жертв російських обстрілів у місті може наближатися до 20 тисяч. Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Настоящее время».

За його словами, в місті близько 80% житлового фонду непридатні для життя.

«Зі збільшеною інтенсивністю і з тією жорстокістю, яка зросла в рази, ми можемо говорити про те, що якщо зараз завершиться блокада і ми зможемо розпочати хоча б пошук цих людей, то вже зараз кількість жертв буде наближатися до 20 тисяч. Але якщо цього не відбудеться найближчими днями, то ця кількість наблизиться до 350 тисяч – усі ті, хто не встиг виїхати», – сказав Андрющенко.

«Ховають хто де кого – у дворах, на вулицях. Через інтенсивність обстрілів люди не можуть вийти на вулицю навіть поховати близьких. Муніципальні служби не працюють, цвинтар – на території, що контролюється російською армією. Смерть – вона скрізь, її видно», – додав він.

Раніше міська рада 14 березня повідомила, що в Маріуполі від початку вторгнення Росії в Україну загинули 2357 людей.

Додамо, що Маріуполь в облозі російських окупантів вже два тижні. Зараз місто, де заблоковано 400 тисяч мешканців без води, електрики, тепла, фактично без їжі та ліків,

Нагадаємо, що в Україні триває 20-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.