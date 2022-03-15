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    Ціна агресії Росії. Число жертв блокадного Маріуполя може наближатися до 20 тис. людей

    В Україні триває 20-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Ціна агресії Росії. Число жертв блокадного Маріуполя може наближатися до 20 тис. людей
    В Україні триває 20-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    У місті близько 80% житлового фонду непридатні для життя

    Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що кількість жертв російських обстрілів у місті може наближатися до 20 тисяч. Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Настоящее время».

    За його словами, в місті близько 80% житлового фонду непридатні для життя.

    «Зі збільшеною інтенсивністю і з тією жорстокістю, яка зросла в рази, ми можемо говорити про те, що якщо зараз завершиться блокада і ми зможемо розпочати хоча б пошук цих людей, то вже зараз кількість жертв буде наближатися до 20 тисяч. Але якщо цього не відбудеться найближчими днями, то ця кількість наблизиться до 350 тисяч – усі ті, хто не встиг виїхати», – сказав Андрющенко.

    «Ховають хто де кого – у дворах, на вулицях. Через інтенсивність обстрілів люди не можуть вийти на вулицю навіть поховати близьких. Муніципальні служби не працюють, цвинтар – на території, що контролюється російською армією. Смерть – вона скрізь, її видно», – додав він.

    Раніше міська рада 14 березня повідомила, що в Маріуполі від початку вторгнення Росії в Україну загинули 2357 людей.

    Додамо, що Маріуполь в облозі російських окупантів вже два тижні. Зараз місто, де заблоковано 400 тисяч мешканців без води, електрики, тепла, фактично без їжі та ліків,

    Нагадаємо, що в Україні триває 20-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: смерть радник время
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    Ціна агресії Росії. Число жертв блокадного Маріуполя може наближатися до 20 тис. людей