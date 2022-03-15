Кількість загиблих у Маріуполі перевищила 2,3 тис. осіб

Місто оточене і рашисти не пускають до нього гуманітарні колони

Російські окупанти блокують зелені та гуманітарні коридори до міста

У місті Маріуполь Донецької області, який заблокували російські окупанти, вже загинуло понад 2,3 тис. людей. Про це інформує Маріупольська міськрада у Telegram.

«Офіційна та підтверджена інформація станом на кінець 14 березня 2022 року складає приблизно 2357 загиблих маріупольців», – ідеться в повідомленні.

Також у повідомленні наголосили, що є різна інформація щодо кількості загиблих у Маріуполі від ворожих дій російських окупантів – від декілька сотень до десятків тисяч людей. Однак слід довіряти виключно офіційній інформації з перевірених джерел.

Щодо гуманітарного конвою, що прямував до Маріуполя, слід зазначити, що окупанти третій день не дають можливості доставити ліки, продукти харчування та вкрай необхідні речі для мешканців міста. Колона зупинена ворогом та знаходиться за 60 кілометрів до пункту призначення.

Нагадаємо, станом на вчора агресія Росії забрала життя понад 2 тис. мирних мешканців Маріуполя.

Як відомо, у Маріуполі перебувають в облозі 400 тис. осіб.

Також окупанти розікрали гуманітарний конвой, що слідував до Маріуполя.

Читайте також: