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    Ціни на газ для промисловості у грудні залишаться без змін

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    Ціни на газ для промисловості у грудні залишаться без змін

    Максимальні та мінімальні ціни на газ для промспоживачів у грудні будуть такими ж, як і в листопаді

    НАК «Нафтогаз України» оприлюднив цінові пропозиції для промислових споживачів газу на грудень 2019 року. Ціни не змінилися у порівнянні з цінами на листопад 2019 року.

    Про це повідомляється на офіційному сайті НАК.

    «Нафтогаз» опублікував цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 грудня 2019 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. У порівнянні з цінами на листопад 2019 року, у грудні ціни не змінені», - йдеться у повідомленні.

    Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати. Таким чином, газ у компанії можба придбати за ціною 5861 – 6463 грн за тис. кубометрів (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

    Із 1 жовтня 2015 року введено в дію Закон України «Про ринок природного газу», яким передбачено, що постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем крім випадків, передбачених цим Законом. Так, з метою забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, на суб‘єктів ринку природного газу у виключних випадках та на визначений строк можуть покладатися спеціальні обов‘язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом міністрів України.

     

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