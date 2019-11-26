Путін виклав свою версію останньої розмови з Зеленським



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Володимир Путін (по центру), Олександр Новак (ліворуч) і Олексій Міллер

Російський президент провів зустріч з міністром енергетики і главою Газпрому

Президент РФ Володимир Путін повідомив на зустрічі в Кремлі у вівторок, 26 листопада, що його вчорашня розмова з українським колегою Володимиром Зеленським переважно була присвячена взаємовідносинам країн у сфері енергетики. Як повідомляє сайт Кремля, про це він розповів міністру енергетики РФ Олександру Новаку і голові Газпрому Олексію Міллеру.

«Ви, напевно, звернули увагу, що вчора у мене відбулася телефонна розмова з президентом України, і передовсім вона була присвячена нашим взаєминам у сфері енергетики. Хотів би разом з вами поговорити на цю тему», - сказав Путін.

«Розглядалися питання російсько-української взаємодії у сфері енергетики», - йдеться в повідомленні за підсумками зустрічі.

Також на зустрічі обговорювалася готовність енергетичного комплексу Росії до роботи в зимовий період.

Раніше про вчорашню розмову з Путіним розповів сам Зеленський, який перебуває з візитом в Естонії. За його словами, окрім газових питань говорили про ситуацію навколо українських кораблів.

Російський газовий монополіст «Газпром» 19 листопада заявив, що направив до української енергетичної компанії «Нафтогаз» пропозицію щодо подовження чинного контракту або укладення нової угоди про транзит газу через Україну протягом 2020 року.

При цьому російський монополіст висуває умову: сторони повинні відмовитися від «всіх взаємних претензій у міжнародному арбітражі».

Зазначимо, 31 грудня 2019 року закінчується контракт на транзит російського газу в Європу через територію України. У вересні сторони провели зустріч, на якій Україна представила Росії та Єврокомісії «дорожню карту» щодо імплементації європейського законодавства у свою систему. Росія погодилася підписати контракт за новими правилами, якщо Україна встигне завершити всі необхідні процедури, зокрема, сертифікувати українського газотранспортного оператора за європейським законодавством.

Якщо Україна не встигне, Росія пропонує продовжити чинний контракт на транзит газу на який завгодно строк. Але першочерговим питанням Росія вважає підписання контракту на купівлю газу Україною безпосередньо у Росії, який зараз Україна отримує реверсом з Європи. Україна не купує російський газ з 2015 року.

Виконавчий директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко заявив 15 листопада, що ціна газу для України повинна бути на 20-25% нижче, ніж ціна на газ з Європи, оскільки «Газпром» при прямих поставках не платить за його транспортування в Європу. Він також зазначив, що контракт з «Газпромом» має сенс лише тоді, коли «Газпром» виконує свої контрактні зобов'язання, тоді як предметом спорів, що продовжуються у Стокгольмському арбітражі, є якраз невиконання «Газпромом» своїх контрактних зобов'язань.

Раніше повідомлялось, що НАК «Нафтогаз України» не готовий задовольнити вимогу «Газпрому» щодо обнулення судових претензій у рамках рішення Стокгольмського арбітражу.