До цього рекордним показником вважався $66 за барель, досягнутий 25 грудня 2017 року

Ціна за барель нафти Brent досягла $68 в ніч на 4 січня, йдеться на сайті Інтерконтинентальної біржі (ICE). В останній раз вартість бареля нафти марки Brent перевищила $ 68 13 травня 2015 року. До цього рекордним показником вважався $66 за барель, досягнутий 25 грудня 2017 року. Тоді ціна підскочила при новинах про вибух нафтопроводу в



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Ціни на нафту б'ють рекорди

До цього рекордним показником вважався $66 за барель, досягнутий 25 грудня 2017 року

Ціна за барель нафти Brent досягла $68 в ніч на 4 січня, йдеться на сайті Інтерконтинентальної біржі (ICE).

В останній раз вартість бареля нафти марки Brent перевищила $ 68 13 травня 2015 року.

До цього рекордним показником вважався $66 за барель, досягнутий 25 грудня 2017 року. Тоді ціна підскочила при новинах про вибух нафтопроводу в Лівії, який веде до нафтоналивного порту Ес-Садр.

Країни ОПЕК та інші великі світові виробники нафти 30 квітня в Відні підписали угоду про продовження угоди про заморожування і скорочення видобутку нафти до кінця 2018 року. Угода, підписана в кінці 2016 року, продовжується вже другий раз - попередня пролонгація була схвалена в травні 2017 року і подовжувала дію угоди на шість місяців.