Ціни на нафту пішли вниз
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Ціни на нафту почали знижуватися після різкого стрибка
Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася до $63,45 за барель
У понеділок, 4 грудня, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому впали в ціні до 63,45 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.
За даними виданн, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,44%.
При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 58,00 долара за барель, втративши 0,62%.
Нагадаємо, 1 грудня ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому зросли в ціні до $62,87 за барель.