  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Ціни на нафту пішли вниз

    Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася до $63,45 за барель
    У понеділок, 4 грудня, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому впали в ціні до 63,45 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg. За даними виданн, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,44%. При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 58,00 долара за барель, втративши 0,62%. Нагадаємо,
    • Сьогодні, 09:01
    • Розсилка
    Ціни на нафту почали знижуватися після різкого стрибка
    Ціни на нафту почали знижуватися після різкого стрибка

    Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася до $63,45 за барель

    У понеділок, 4 грудня, зранку ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому впали в ціні до 63,45 долара за барель. Про це свідчать дані Bloomberg.

    За даними виданн, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,44%.

    При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 58,00 долара за барель, втративши 0,62%.

    Нагадаємо, 1 грудня ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому зросли в ціні до $62,87 за барель.

    Читайте також
    нафта ціни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ