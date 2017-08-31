Ціни на свинину в Україні за рік виросли на 40%

Разом з цим, в країні подешевшали цукор та гречка

Ціна свинини в 2017 році зросла на 39% в порівнянні з 2016 роком - до 101,11 грн/кг. Згідно з даними Державної служби статистики, ціни на рис в минулому році зросли на 22% - до 19,92 грн/кг, яловичину - на 33%, до 115,65 грн/кг, м'ясо птиці - на 28%, до 53,65 грн/кг, повідомляє «Інтерфакс-Україна». Молоко в 2017 році подорожчало на



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Разом з цим, в країні подешевшали цукор та гречка

Ціна свинини в 2017 році зросла на 39% в порівнянні з 2016 роком - до 101,11 грн/кг.

Згідно з даними Державної служби статистики, ціни на рис в минулому році зросли на 22% - до 19,92 грн/кг, яловичину - на 33%, до 115,65 грн/кг, м'ясо птиці - на 28%, до 53,65 грн/кг, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Молоко в 2017 році подорожчало на 21% - до 18,57 грн/літр, соняшникова олія - на 3%, до 33,07 грн/літр, масло - на 21%, до 162,44 грн/кг, яйця - на 24 %, до 26,04 грн за 10 шт., борошно - на 15,3%, до 10,1 грн/кг.

У той же час цукор в Україні подешевшав на 15% - до 12,61 грн/кг у порівнянні з 2016 роком, гречка - на 36%, до 18,06 грн/кг.