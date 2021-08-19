Мигдаль стане дефіцитом

У світі через засуху гинуть плантації мигдалю

Аномальна спека і тривала посуха поставили під загрозу виробництво мигдалю в Каліфорнії. Вологолюбні дерева гинуть від нестачі води, через що світ може зіткнутися з дефіцитом горіхів, пише Associated Press.

Каліфорнія поставляє 80 відсотків мигдалю в світі і заробляє на ньому близько шести мільярдів доларів на рік. М'який середземноморський клімат і надійна система водопостачання зробили штат ідеальним місцем для вирощування горіхів.

За даними Міністерства сільського господарства США, виробництво мигдалю в Каліфорнії зросло з 168 мільйонів кілограмів у 1995 році до 1,4 мільярда кілограмів в 2020 році. Однак посушлива погода влітку 2021-го завдала величезної шкоди мигдальній індустрії в регіоні.

Фермери змушені скорочувати плантації – дощі в регіоні майже не йдуть, а грошей на полив перестало вистачати через подорожчала води. Наприклад, господар ферми в окрузі Сан-Хоакін Джо Дель Боске залишив третину своїх угідь не засіяними, а після збору врожаю знищить 40,5 з 243 гектарів посадок, щоб заощадити воду.

Компанія The Newman раніше переробляла близько 27 мільйонів кілограмів мигдалю в рік, а тепер її власник Джим Джаспер заявляє, що вирощування перестало бути прибутковим. Він вважає, що світ чекає нестача горіхів і, як наслідок, високі ціни на мигдаль.

Міністерству сільського господарства США довелося переглянути свої прогнози. У травні 2021 року експерти пророкували рекордний урожай мигдалю в 1,5 мільярда кілограмів, але в зв'язку з посухою довелося знизити планку до 1,3 мільярда кілограмів.

Каліфорнія вже переживала посуху з 2012 по 2016 рік – тоді ціни на мигдаль виросли, а фермерам довелося посадити нові мигдальні плантації в районах без надійного водопостачання.

Виробництво мигдалю вдалося налагодити на деякий час, але трапилася друга сильна посуха за десятиліття – 88 відсотків Каліфорнії залишилося без води.

За даними Департаменту водних ресурсів штату, на початку серпня рівень рідини в головних озерах регіону опустився нижче 30 відсотків, і стало нічим поливати мигдалеві дерева.

Крім мигдалю, аномальна погода позначилася на поставках какао-бобів, сої та очерету. Брак води в Індонезії та Малайзії, а також заморозки в Бразилії можуть привести до нестачі кави і шоколаду.

Нагадаємо, проблеми із посухою та зміною клімату гостро стоять не лише на півдні, а й у центральній Україні, тому країна потребує зрошення на більш ніж 2 мільйонах гектарів сільськогосподарських земель.

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