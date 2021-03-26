  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
рус
    Наука та освіта

    Через пандемію може бути змінено формат проведення ЗНО-2021

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    ЗНО-2021 проходитиме в умовах карантинних обмежень - Через пандемію може бути змінено формат проведення ЗНО-2021
    ЗНО-2021 проходитиме в умовах карантинних обмежень
    Фото з відкритих джерел

    Поки невідомо, яким може бути формат тестування

    Зовнішнє незалежне оцінювання в 2021 році обов’язково відбудеться, але вирішується, в якому форматі воно буде проведено через пандемію коронавірусу.

    Про це під час брифінгу повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

    «Враховуючи рік пандемії, непередбачувані фактори щодо другої, третьої хвилі пандемії на 2021 рік, єдині зміни, які можуть відбуватися для зовнішнього незалежного оцінювання, — це лише формат проведення, який залежить від епідеміологічної ситуації в країні», – сказав він.

    При цьому міністр не уточнив, яким може бути формат тестування цього року.

    Шкарлет наголосив, що ЗНО є інструментом оцінки якості знань, засвоєних під час навчання в школі. Тому «закиди стосовно скасування ЗНО є фейками».

    Раніше Міністерство освіти і науки повідомило, що пробне зовнішнє незалежне оцінювання, основна та додаткова сесії ЗНО 2021 року відбудуться у заплановані терміни незалежно від рівня епідемічної небезпеки у регіонах.

    Читайте також:
    Теги: ЗНО-2021 Міністерство освіти і науки школа епідемія коронавірус Сергій Шкарлет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies