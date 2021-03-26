Через пандемію може бути змінено формат проведення ЗНО-2021

Поки невідомо, яким може бути формат тестування

Зовнішнє незалежне оцінювання в 2021 році обов’язково відбудеться, але вирішується, в якому форматі воно буде проведено через пандемію коронавірусу.

Про це під час брифінгу повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

«Враховуючи рік пандемії, непередбачувані фактори щодо другої, третьої хвилі пандемії на 2021 рік, єдині зміни, які можуть відбуватися для зовнішнього незалежного оцінювання, — це лише формат проведення, який залежить від епідеміологічної ситуації в країні», – сказав він.

При цьому міністр не уточнив, яким може бути формат тестування цього року.

Шкарлет наголосив, що ЗНО є інструментом оцінки якості знань, засвоєних під час навчання в школі. Тому «закиди стосовно скасування ЗНО є фейками».

Раніше Міністерство освіти і науки повідомило, що пробне зовнішнє незалежне оцінювання, основна та додаткова сесії ЗНО 2021 року відбудуться у заплановані терміни незалежно від рівня епідемічної небезпеки у регіонах.

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