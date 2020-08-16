У США дозволили застосовувати новий тест на коронавірус за зразком слини



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У США дозволили застосовувати новий тест на коронавірус

Для застосування SalivaDirect не потрібно брати мазок, що позбавляє пацієнтів від необхідності відчувати неприємні відчуття

Влада США схвалила застосування нового тесту на зараження коронавірусом за зразком слини, при якому не потрібно брати мазок з носоглотки.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Управління з питань якості продовольства і медикаментів при Міністерстві охорони здоров’я і соціальних служб США.

Як випливає з документа, тест розроблений вченими з Єльського університету, він називається SalivaDirect. На думку помічника міністра охорони здоров’я і соціальних служб Бретта Джіруара, це ще одне новаторське рішення, яке допоможе зменшити потребу в обмежених ресурсах для проведення таких тестів.

У заяві наголошується, що для застосування SalivaDirect не потрібно брати мазок, що позбавляє пацієнтів від необхідності відчувати неприємні відчуття.

Як констатували в управлінні, зразок слини можна помістити в будь-яку стерильну ємність. Дізнатися результат, як очікується, можна буде в багатьох лабораторіях в США. Як вважають у відомстві, при такому методі потенційно знижується ризик зараження коронавірусом фахівців, які проводять тест.

Як повідомив телеканал CNN, творці SalivaDirect вважають, що вартість його застосування в США складе близько 10 доларів. Це дешевше багатьох наявних в країні аналогів.