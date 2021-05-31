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    Єгипет зняв обмеження на роботу кафе, ресторанів та магазинів

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    З 1 червня магазини і торгові центри зможуть працювати до 23:00, а кафе і ресторани прийматимуть відвідувачів до 01:00 - Єгипет зняв обмеження на роботу кафе, ресторанів та магазинів

    З 1 червня магазини і торгові центри зможуть працювати до 23:00, а кафе і ресторани прийматимуть відвідувачів до 01:00

    У туристичних провінціях Червоне море і Південний Синай усіх співробітників готелів щепили від коронавірусу

    Влада Єгипту вирішила зняти обмеження на роботу кафе, ресторанів, магазинів і торгових центрів, які було введено через поширення коронавірусу Covid-19. Про це повідомляє видання Ahram Online з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра країни Мустафи Мадбулі.

    Зазначається, що рішення прийняли на засіданні Вищої комісії з боротьби з Covid-19. Отже, з 1 червня магазини і торгові центри зможуть працювати до 23:00, а кафе і ресторани прийматимуть відвідувачів до 01:00. Досі години їх роботи були скороченими.

    Раніше, 6 травня, кабмін Єгипту оголосив, що вводить обмеження на роботу магазинів і кафе, і зобов'язав їх закриватися о 21:00 за часом Каїру. Обмежувальні заходи діяли до 21 травня, проте їх продовжили до кінця місяця.

    Водночас міністр охорони здоров'я країни Хала Зайєд відзначила, що в туристичних провінціях Червоне море і Південний Синай усіх співробітників готелів щепили від коронавірусу.

    «Завершуємо вакцинувати інших працівників туристичного сектору. Прем'єр-міністр розпорядився якнайшвидше повністю щепити населення курортних міст Хургада і Шарм-еш-Шейх», – відзначила міністр.

    Вона додала, що Єгипет може отримати 2 млн доз китайських вакцин Sinopharm і Sinovac у першій половині червня.

    Зайєд відзначила, що по всій країні працюють 403 центри для вакцинації громадян, і зауважила, що в день щеплюють близько 110 тис. громадян.

    Представник кабінету міністрів Саад заявив, на цей час вакцинували 2,1 млн громадян. Він відзначив, що влада Єгипту має намір щепити половину громадян протягом року.

    28 травня під час дайвінгу поблизу міста Дахаб (Єгипет) після занурення не піднявся з води колишній глава Служби зовнішньої розвідки.

    Пізніше стало відомо, що Віктор Гвоздь був знайдений живим, однак медики не змогли нічим допомогти – він занадто довго пробув під водою.

    Генеральна прокуратура Єгипту вже опублікувала перші підсумки розслідування загибелі під час дайвінгу українця. Слідчі повідомляють, що за їхніми даними, у загибелі Гвоздя немає кримінального підґрунтя.

    Друг Гвоздя, який займався дайвінгом разом із ним, розповів, що вони разом занурилися на глибину 40 метрів, після чого Гвоздь дуже швидко піднявся на поверхню.

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    Теги: Єгипет туризм карантин коронавірус
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    Єгипет зняв обмеження на роботу кафе, ресторанів та магазинів