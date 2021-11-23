Російська пенсіонерка, не дочекавшись лікарів, самотужки зробила собі операцію

Жінка страждає на онкологічне захворювання

Літня жителька Ленінградської області РФ сама собі зробила операцію, не дочекавшись лікарів. Про це повідомляють кілька російських видань. За інформацією журналістів пенсіонерка страждає на онкологічне захворювання, яке викликало ускладнення у вигляді асциту – скупчення вільної рідини в черевній порожнині.

«Не дочекавшись лікарів, жінка зробила надрізи тонким ножем по передній черевній стінці, щоб вивести рідину», – пише видання.

Перед цим вона залишила передсмертну записку рідним, оскільки не була певна, що операція пройде успішно.

Жінка написала листа рідним

ЗМІ зазначають, що пенсіонерці 92 роки.

Про те, що жінка похилого віку самостійно провела собі операцію, написала у соцмережах і голова російської благодійної установи «Хоспіс вдома» Катерина Овсяннікова, пояснивши, що при асциті «неможливо ходити, лежати і навіть важко дихати».

Комітет з охорони здоров'я Ленінградської області у коментарі ЗМІ повідомив, що планової операції пенсіонерці не зробили, бо вона мала проблеми з аналізами.

У листопаді до жінки викликали швидку допомогу, і медики вирішили госпіталізувати її до стаціонару Виборзької лікарні. Перед госпіталізацією їй зробили ПЛР-тест, який виявився позитивним. Тоді їй запропонували госпіталізацію в Тосненській лікарні, де надається термінова хірургічна допомога пацієнтам із коронавірусом, але родичі жінки від неї відмовилися, пояснили «Інтерфаксу» у пресслужбі регіонального уряду. «Надалі жінка перебувала на амбулаторному спостереженні, тест на коронавірус проводився ще двічі – обидва рази результати були позитивними», – сказали у пресслужбі.

Наразі жінка перебуває у лікарні.

Також нагадаємо, що у Росії співробітники моргу свідомо «псували» тіла та вимагали гроші у рідні померлих.