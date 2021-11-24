Іспанія хоче посилити обмеження через сплеск коронавірусу

На період різдвяних свят іспанці можуть отримати «подарунок» у вигляді посилення карантинних норм

Влада може оголосити надзвичайний стан, якщо тиск на медичні установи зросте

Влада іспанської Каталонії планує вимагати підтвердження щеплення від Covid-19 або негативний тест для відвідування барів, ресторанів і стадіонів. Інші регіони також наполягають на введенні подібних обмежень, щоб приборкати зростання захворюваності в країні. Про це повідомляє Reuters.

Представниця регіонального уряду Каталонії Патрісія Плая повідомила, що влада регіону буде домагатися судового схвалення застосування Сovid-пропусків, щоб «знизити ризик зараження і уникнути перевантаження системи охорони здоров'я».

Оскільки обов'язкові Covid-перепустки дехто розглядає як порушення фундаментальних громадянських свобод, це вимагає схвалення регіональних судів Іспанії.

Каталонія, багатий північно-східний регіон, фіксує антирекорд за останні 14 днів – 183 випадки зараження на 100 тис. людей, що вище середнього в Іспанії – 132 випадки на 100 тис. людей. Цей показник вважається «високим ризиком».

Завантаженість ліжок інтенсивної терапії пацієнтами Covid-19 по всій країні в середньому становить 5%, але в деяких регіонах, таких як Каталонія і Арагон, цей показник вже перевищує 11%.

У регіоні Наварра влада заявила, що чекатиме схвалення судом впровадження Covid-перепусток у ресторанах і нічних клубах на період різдвяних свят.

Влада заявила, що може оголосити надзвичайний стан, якщо тиск на медичні установи посилиться.

Нагадаємо, експерти вважають, що кількість випадків Covid-19 у ЄС зросте на 50% протягом наступних двох тижнів.

Також Іспанія змінила правила в'їзду для українців.

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