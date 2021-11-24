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    Іспанія хоче посилити обмеження через сплеск коронавірусу

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    На період різдвяних свят іспанці можуть отримати &laquo;подарунок&raquo; у вигляді посилення карантинних норм - Іспанія хоче посилити обмеження через сплеск коронавірусу
    На період різдвяних свят іспанці можуть отримати «подарунок» у вигляді посилення карантинних норм
    Фото з відкритих джерел

    Влада може оголосити надзвичайний стан, якщо тиск на медичні установи зросте

    Влада іспанської Каталонії планує вимагати підтвердження щеплення від Covid-19 або негативний тест для відвідування барів, ресторанів і стадіонів. Інші регіони також наполягають на введенні подібних обмежень, щоб приборкати зростання захворюваності в країні. Про це повідомляє Reuters.

    Представниця регіонального уряду Каталонії Патрісія Плая повідомила, що влада регіону буде домагатися судового схвалення застосування Сovid-пропусків, щоб «знизити ризик зараження і уникнути перевантаження системи охорони здоров'я».

    Оскільки обов'язкові Covid-перепустки дехто розглядає як порушення фундаментальних громадянських свобод, це вимагає схвалення регіональних судів Іспанії.

    Каталонія, багатий північно-східний регіон, фіксує антирекорд за останні 14 днів – 183 випадки зараження на 100 тис. людей, що вище середнього в Іспанії – 132 випадки на 100 тис. людей. Цей показник вважається «високим ризиком».

    Завантаженість ліжок інтенсивної терапії пацієнтами Covid-19 по всій країні в середньому становить 5%, але в деяких регіонах, таких як Каталонія і Арагон, цей показник вже перевищує 11%.

    У регіоні Наварра влада заявила, що чекатиме схвалення судом впровадження Covid-перепусток у ресторанах і нічних клубах на період різдвяних свят.

    Влада заявила, що може оголосити надзвичайний стан, якщо тиск на медичні установи посилиться.

    Нагадаємо, експерти вважають, що кількість випадків Covid-19 у ЄС зросте на 50% протягом наступних двох тижнів.

    Також Іспанія змінила правила в'їзду для українців.

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    Теги: Іспанія надзвичайний стан щеплення влада коронавірус
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    Іспанія хоче посилити обмеження через сплеск коронавірусу