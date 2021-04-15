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    Іванка Трамп похвалилася щепленням від коронавірусу, але нарвалася на критику

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    Іванці Трамп зробили ін&rsquo;єкцію розробкою Pfizer-BioNTech у Флориді - Іванка Трамп похвалилася щепленням від коронавірусу, але нарвалася на критику

    Іванці Трамп зробили ін’єкцію розробкою Pfizer-BioNTech у Флориді

    Фото: ivankatrump, Instagram

    Вчинок Іванки є значною подією у спільноті прибічників Трампа, оскільки вони загалом поставились до вакцинації з недовірою

    Дочка колишнього президента США Іванка Трамп зробила щеплення від коронавірусу та поділилася цим у соцмережах. Деякі користувачі висловили своє обурення з приводу вакцинації.

    «Сьогодні я отримала ін’єкцію!!! Сподіваюся, що ви теж отримаєте!» – написала колишня чиновниця Білого дому в Instagram і Twitter після майже тримісячної тиші у соцмережах.

    Як пише Associated Press, Іванці зробили ін’єкцію розробкою Pfizer-BioNTech у Флориді. Вона могла зробити щеплення разом із іншими чиновниками за каденції Трампа, однак вирішила почекати своєї черги на загальних підставах.

    Фото: ivankatrump, Instagram
    Фото: ivankatrump, Instagram

    Деякі коментатори зазначили, що теж хочуть отримати свою дозу, однак знайшлися й розчаровані. Дехто писав: «Ні», «Нізащо», «Навіщо?»; або переконували Іванку, що вона робить помилку.

    Як додає Business Insider, вчинок Іванки є значною подією у спільноті прибічників Трампа, оскільки вони й електорат Республіканської партії загалом поставились до вакцинації з недовірою.

    За даними опитувань, 25% американців, які голосували за Трампа, заявили, що точно не робитимуть щеплення. Найбільше бояться вакцин представники електорату Республіканської партії, особливо молоді жінки, мешканці сіл і люди, які не навчалися в коледжі.

    До слова, у січні Іванка Трамп з чоловіком переїхала в найдорожчий житловий комплекс Майамі.

    Зазначимо, перед тим як покинути пост президента США, Дональд Трамп дав розпорядження Секретній службі продовжити охорону всіх його дітей на пів року.

    ЗМІ уточнюють, що охороняти також будуть і чоловіка Іванки Трамп Джареда Кушнера і дружину Еріка Трампа Лару.

    Теги: США Дональд Трамп соціальні мережі щеплення вакцинація коронавірус
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