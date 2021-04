Іванка Трамп похвалилася щепленням від коронавірусу, але нарвалася на критику

Дочка колишнього президента США Іванка Трамп зробила щеплення від коронавірусу та поділилася цим у соцмережах. Деякі користувачі висловили своє обурення з приводу вакцинації.

«Сьогодні я отримала ін’єкцію!!! Сподіваюся, що ви теж отримаєте!» – написала колишня чиновниця Білого дому в Instagram і Twitter після майже тримісячної тиші у соцмережах.

Як пише Associated Press, Іванці зробили ін’єкцію розробкою Pfizer-BioNTech у Флориді. Вона могла зробити щеплення разом із іншими чиновниками за каденції Трампа, однак вирішила почекати своєї черги на загальних підставах.

Фото: ivankatrump, Instagram

Деякі коментатори зазначили, що теж хочуть отримати свою дозу, однак знайшлися й розчаровані. Дехто писав: «Ні», «Нізащо», «Навіщо?»; або переконували Іванку, що вона робить помилку.

. @IvankaTrump posted herself getting vaccinated on instagram & encouraged others to do so.

The comments are astonishing:

- HARD NO

- PASS

- HELL NO

- WHY?

- THAT IS DISAPPOINTING

- DON’T NEED, I HAVE AN IMMUNE SYSTEM

- DISAPPOINTED IN YOU

- HOPE IT WAS A PLACEBO

- LMAO