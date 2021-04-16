Ізраїль оголосив про скасування обов’язкового носіння масок на вулиці

В Ізраїлі з 18 квітня скасовують обов’язкове носіння масок на вулиці

Ізраїль наблизився до колективного імунітету до Covid-19

В Ізраїлі з 18 квітня скасовують обов’язкове носіння масок на вулиці, однак жителі все ще повинні надягати маски в закритих приміщеннях. Про це заявив глава МОЗ Ізраїлю Юлій Едельштейн, повідомляє The Jerusalem Post.

Він нагадав, що маски знижують ризик зараження на коронавірус.

За словами міністра, таке рішення було прийнято через те, що захворюваність на Covid-19 в країні знижується завдяки масовій вакцинації.

«Громадяни Ізраїлю, я як і раніше прошу вас надягати маски при вході в закриті приміщення», – додав він.

Ізраїль наблизився до колективного імунітету до Covid-19, резюмував Едельштейн.

Раніше в Ізраїлі дозволили більше скупчення людей на відкритому повітрі.

Нагадаємо, в Ізраїлі в середу, 7 квітня, почали діяти оновлені правила щодо в'їзду з країн з підвищеним ризиком зараження Covid-19, зокрема з України.

Також міністерство охорони здоров’я Ізраїлю працює над зведенням правил, який дозволить повернути іноземних туристів, зокрема українців, до цієї країни.

Зазначимо, що наразі в'їхати в Ізраїль може обмежено коло українців. Із списом можна ознайомитися за посиланням.