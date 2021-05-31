У Києві спалах захворюваності на грип

Минулого тижня на грип і ГРВІ в Києві захворіло понад 4,5 тис. дорослих

У столиці спостерігається зростання захворюваності на 12% порівняно з попереднім тижнем

У Києві за минулий тиждень, з 24 по 30 травня, зареєстровано 9168 хворих на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 58,8%. Наразі показник захворюваності становить 309. Про це повідомили в державній установі «Київський міський лабораторний центр МОЗ».

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 12% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 4637 (зростання на 33,1%), дорослих – 4531 особа (зниження на 3,7%).

У структурі захворюваності діти становлять 50,6%, а на попередньому тижні – 42,5%. 45,6% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 31,9% – зареєстровано 2116 випадків.

До медичних закладів за 21-й тиждень госпіталізовано 443 особи, із них 56 – діти.

Як повідомлялося, за тиждень з 17 по 23 травня в Києві було зареєстровано 8189 хворих на грип і ГРВІ.

За минулу добу, 30 травня, у Києві коронавірус виявлено у 63 людей.

29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей. Зокрема, 30 травня у центрі було вакциновано 2 072 осіб.