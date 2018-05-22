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    Цукерберг вибачився у Європарламенті за витік даних користувачів Facebook

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    Глава компанії Facebook Марк Цукерберг виступив у Європарламенті&nbsp; - Цукерберг вибачився у Європарламенті за витік даних користувачів Facebook
    Глава компанії Facebook Марк Цукерберг виступив у Європарламенті 

    Глава компанії відзначив, що зараз проблема безпеки користувачів є більш значимою

    Глава компанії Facebook Марк Цукерберг вибачився перед жителям Європи за витік даних. Про це він заявив в ході виступу в Європарламенті з питань захисту даних користувачів і боротьби з фейковими новинами.

    Як відомо, Цукерберг погодився зустрітися з лідерами Європейського парламенту, щоб відповісти на питання про те, як Cambridge Analytica заволоділа персональними даними 87 млн користувачів Facebook, в тому числі до 2,7 млн жителів країн Євросоюзу. За його словами, «це була помилка».

    «Незалежно від того, чи є це фальшиві новини, іноземне втручання у вибори або розробники, які зловживають інформацією людей, ми недостатньо широко оцінили нашу відповідальність. Це була помилка, і мені дуже шкода», - заявив він.

    Глава компанії відзначив, що зараз проблема безпеки користувачів є більш значимою.

    Як відомо, британська компанія Cambridge Analytica, яку звинувачують у зборі даних користувачів Facebook, заявила, що починає процедуру банкрутства у Великій Британії та припиняє свою діяльність.

    Раніше Facebook визнав витік даних 87 мільйонів користувачів.

    Правоохоронці провели обшуки в офісах компанії Cambridge Analytica в рамках розслідування отримання доступу до даних користувачів Facebook.

    Нагадаємо, 10 квітня Марк Цукерберг дав свідчення на слуханні в Сенаті США і вибачився за витік конфіденційних даних.

    Цукерберг заявив, що понад 20 тисяч працівників компанії будуть працювати над безпекою та аналізом контенту соціальної мережі.

    Водночас, за даними соцопитування, скандал з витоком даних у Facebook не вплинув на більшість користувачів.

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