Цукерберг вибачився у Європарламенті за витік даних користувачів Facebook
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Глава компанії відзначив, що зараз проблема безпеки користувачів є більш значимою
Глава компанії Facebook Марк Цукерберг вибачився перед жителям Європи за витік даних. Про це він заявив в ході виступу в Європарламенті з питань захисту даних користувачів і боротьби з фейковими новинами.
Як відомо, Цукерберг погодився зустрітися з лідерами Європейського парламенту, щоб відповісти на питання про те, як Cambridge Analytica заволоділа персональними даними 87 млн користувачів Facebook, в тому числі до 2,7 млн жителів країн Євросоюзу. За його словами, «це була помилка».
«Незалежно від того, чи є це фальшиві новини, іноземне втручання у вибори або розробники, які зловживають інформацією людей, ми недостатньо широко оцінили нашу відповідальність. Це була помилка, і мені дуже шкода», - заявив він.
Глава компанії відзначив, що зараз проблема безпеки користувачів є більш значимою.
Як відомо, британська компанія Cambridge Analytica, яку звинувачують у зборі даних користувачів Facebook, заявила, що починає процедуру банкрутства у Великій Британії та припиняє свою діяльність.
Раніше Facebook визнав витік даних 87 мільйонів користувачів.
Правоохоронці провели обшуки в офісах компанії Cambridge Analytica в рамках розслідування отримання доступу до даних користувачів Facebook.
Нагадаємо, 10 квітня Марк Цукерберг дав свідчення на слуханні в Сенаті США і вибачився за витік конфіденційних даних.
Цукерберг заявив, що понад 20 тисяч працівників компанії будуть працювати над безпекою та аналізом контенту соціальної мережі.
Водночас, за даними соцопитування, скандал з витоком даних у Facebook не вплинув на більшість користувачів.
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