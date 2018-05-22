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    Звіт Цукерберга у Європарламенті щодо витоку даних у Facebook

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    <span>Марк Цукерберг</span> - Звіт Цукерберга у Європарламенті щодо витоку даних у Facebook
    Марк Цукерберг

    Цукерберг дав згоду на трансляцію виступу в Європарламенті

    Слухання про витік персональних даних користувачів Фейсбук розпочалися у Європарламенті сьогодні, 22 травня. У них бере участь глава компанії Марк Цукерберг.

    Слухання вирішили зробити відкритими, з можливістю трансляції засідання.

    Раніше Марк Цукерберг пропонував провести засідання в закритому режимі.

    Додамо, що президент Європарламенту Антоніо Таяні неодноразово направляв Цукербергу запрошення з'явитися перед євродепутатами, але той поки відмовлявся.

    Соцмережа вирішила замість Цукерберга відправити на слухання віце-президента Facebook Джоела Каплана, але парламентарі «делікатно відмовились». Речник Таяні Карло Корацца заявив, що їм «потрібен тільки засновник Facebook».

    Як відомо, британська компанія Cambridge Analytica, яку звинувачують у зборі даних користувачів Facebook, заявила, що починає процедуру банкрутства у Великій Британії та припиняє свою діяльність.

    Раніше Facebook визнав витік даних 87 мільйонів користувачів.

    Правоохоронці провели обшуки в офісах компанії Cambridge Analytica в рамках розслідування отримання доступу до даних користувачів Facebook.

    Нагадаємо, 10 квітня Марк Цукерберг дав свідчення на слуханні в Сенаті США і вибачився за витік конфіденційних даних.

    Цукерберг заявив, що понад 20 тисяч працівників компанії будуть працювати над безпекою та аналізом контенту соціальної мережі.

    Водночас, за даними соцопитування, скандал з витоком даних у Facebook не вплинув на більшість користувачів.

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