Цукерберг заявив, що Facebook не допустить втручання у вибори європейських країн

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Фото: Reuters Марк Цукерберг

Facebook готується до виборів, які відбудуться у Європі в 2018 та 2019 роках

Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія здійснить низку запобіжних заходів від втручання у вибори країн Європи та у вибори до Європейського парламенту.

Про це він заявив на слуханні у Європарламенті.

«Це один із наших топ-пріоритетів, упевнитися, що ми запобігаємо будь-яким спробам втрутитися у вибори, як це зробили росіяни у США в 2016 році», — заявив гендиректор Facebook.

За словами Цукерберга, компанія готується до виборів, які відбудуться у Європі в 2018 та 2019 роках.

Також Цукерберг, під час слухань у Європейському парламенті, вибачився перед користувачами з Європи за помилки соцмережі у зв’язку зі скандалом з витоком даних.

Як відомо, британська компанія Cambridge Analytica, яку звинувачують у зборі даних користувачів Facebook, заявила, що починає процедуру банкрутства у Великій Британії та припиняє свою діяльність.

Раніше Facebook визнав витік даних 87 мільйонів користувачів.

Правоохоронці провели обшуки в офісах компанії Cambridge Analytica в рамках розслідування отримання доступу до даних користувачів Facebook.

Нагадаємо, 10 квітня Марк Цукерберг дав свідчення на слуханні в Сенаті США і вибачився за витік конфіденційних даних.

Цукерберг заявив, що понад 20 тисяч працівників компанії будуть працювати над безпекою та аналізом контенту соціальної мережі.

Водночас, за даними соцопитування, скандал з витоком даних у Facebook не вплинув на більшість користувачів.

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