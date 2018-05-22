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    Цукерберг заявив, що Facebook не допустить втручання у вибори європейських країн

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    <span>Марк Цукерберг</span> - Цукерберг заявив, що Facebook не допустить втручання у вибори європейських країн
    Фото: Reuters
    Марк Цукерберг

    Facebook готується до виборів, які відбудуться у Європі в 2018 та 2019 роках

    Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія  здійснить низку запобіжних заходів від втручання у вибори країн Європи та у вибори до Європейського парламенту.

    Про це він заявив на слуханні у Європарламенті.

    «Це один із наших топ-пріоритетів, упевнитися, що ми запобігаємо будь-яким спробам втрутитися у вибори, як це зробили росіяни у США в 2016 році», — заявив гендиректор Facebook.

    За словами Цукерберга, компанія готується до  виборів, які відбудуться у Європі в 2018 та 2019 роках. 

    Також Цукерберг, під час слухань у Європейському парламенті, вибачився перед користувачами з Європи за помилки соцмережі у зв’язку зі скандалом з витоком даних.

    Як відомо, британська компанія Cambridge Analytica, яку звинувачують у зборі даних користувачів Facebook, заявила, що починає процедуру банкрутства у Великій Британії та припиняє свою діяльність.

    Раніше Facebook визнав витік даних 87 мільйонів користувачів.

    Правоохоронці провели обшуки в офісах компанії Cambridge Analytica в рамках розслідування отримання доступу до даних користувачів Facebook.

    Нагадаємо, 10 квітня Марк Цукерберг дав свідчення на слуханні в Сенаті США і вибачився за витік конфіденційних даних.

    Цукерберг заявив, що понад 20 тисяч працівників компанії будуть працювати над безпекою та аналізом контенту соціальної мережі.

    Водночас, за даними соцопитування, скандал з витоком даних у Facebook не вплинув на більшість користувачів.

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