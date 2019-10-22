Цукерберг звинуватив Росію у втручанні у вибори США 2020 року



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Соціальна мережа заблокувала чотири аккаунта в рамках боротьби з міжнародним впливом в понеділок, 21 жовтня

Глава компанії Facebook Марк Цукерберг заявив, що вони зафіксували спроби втручання Росії, Китаю та Ірану в президентські вибори США, які пройдуть в 2020 році.

Про це повідомляє NBC News.

За словами Цукербурга ці країни намагаються втручатися у вибори, використовуючи все більш витончені методи.

При цьому він налаштований впевнене, оскільки Facebook зіграв певну роль в захисті великих світових виборів з 2016 року. Серед них вибори у Франції, в Німеччині, в ЄС в цілому, в Індії, в Мексиці, в Бразилії.

Соціальна мережа заблокувала чотири аккаунта в рамках боротьби з міжнародним впливом в понеділок, 21 жовтня. Три з них належали Ірану і один Росії.