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    Цукерберг звинуватив Росію у втручанні у вибори США 2020 року

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    Цукерберг звинуватив Росію у втручанні у вибори США 2020 року

    Соціальна мережа заблокувала чотири аккаунта в рамках боротьби з міжнародним впливом в понеділок, 21 жовтня

    Глава компанії Facebook Марк Цукерберг заявив, що вони зафіксували спроби втручання Росії, Китаю та Ірану в президентські вибори США, які пройдуть в 2020 році.

    Про це повідомляє NBC News.

    За словами Цукербурга ці країни намагаються втручатися у вибори, використовуючи все більш витончені методи.

    При цьому він налаштований впевнене, оскільки Facebook зіграв певну роль в захисті великих світових виборів з 2016 року. Серед них вибори у Франції, в Німеччині, в ЄС в цілому, в Індії, в Мексиці, в Бразилії.

    Соціальна мережа заблокувала чотири аккаунта в рамках боротьби з міжнародним впливом в понеділок, 21 жовтня. Три з них належали Ірану і один Росії.

    США вибори Facebook
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