ЦВК Білорусі оголосила перші результати виборів президента
Олександр Лукашенко набирає більше голосів, ніж дав екзитпол
Остаточні результати мають оголосити до 14 серпня
У п'яти регіонах Білорусі на президентських виборах перемогу здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко – 82% підтримки. Його основна конкурентка, опозиціонерка Світлана Тихановська має всього 5%.
Такі перші результати голосування в ефірі телеканалу СТВ озвучила голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина.
Вона закликала кандидатів, які програли вибори, «спокійно прийняти поразку, привітати переможця і не хвилювати маси».
Остаточні результати мають оголосити до 14 серпня.
Як відомо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала майже 80%.
За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.
До слова, у неділю ввечері силовики перекривають центр Мінськ
За даними Центрвиборчкому, за чотири дні дострокового голосування на президентських виборах у Білорусі проголосували 41,7% виборців.