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    ЦВК Білорусі оголосила перші результати виборів президента

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    <p>Олександр Лукашенко набирає більше голосів, ніж дав екзитпол</p> - ЦВК Білорусі оголосила перші результати виборів президента

    Олександр Лукашенко набирає більше голосів, ніж дав екзитпол

    Остаточні результати мають оголосити до 14 серпня

    У п'яти регіонах Білорусі на президентських виборах перемогу здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко – 82% підтримки. Його основна конкурентка, опозиціонерка Світлана Тихановська має всього 5%.

    Такі перші результати голосування в ефірі телеканалу СТВ озвучила голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина.

    Вона закликала кандидатів, які програли вибори, «спокійно прийняти поразку, привітати переможця і не хвилювати маси».

    Остаточні результати мають оголосити до 14 серпня.

    Як відомо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала майже 80%.

    За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.

    До слова, у неділю ввечері силовики перекривають центр Мінськ

    За даними Центрвиборчкому, за чотири дні дострокового голосування на президентських виборах у Білорусі проголосували 41,7% виборців. 

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