ЦВК Білорусі оголосила перші результати виборів президента



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Олександр Лукашенко набирає більше голосів, ніж дав екзитпол

Остаточні результати мають оголосити до 14 серпня

У п'яти регіонах Білорусі на президентських виборах перемогу здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко – 82% підтримки. Його основна конкурентка, опозиціонерка Світлана Тихановська має всього 5%.

Такі перші результати голосування в ефірі телеканалу СТВ озвучила голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина.

Вона закликала кандидатів, які програли вибори, «спокійно прийняти поразку, привітати переможця і не хвилювати маси».

Остаточні результати мають оголосити до 14 серпня.

Як відомо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала майже 80%.

За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.

До слова, у неділю ввечері силовики перекривають центр Мінськ

За даними Центрвиборчкому, за чотири дні дострокового голосування на президентських виборах у Білорусі проголосували 41,7% виборців.