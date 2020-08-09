Влада Білорусі: Достроково на виборах проголосували 42% громадян



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Голова ЦИК Білорусі Лідія Єрмошина

Опозиція називає дострокове голосування одним із головних інструментів для фальсифікацій

Під час дострокового голосування на президентських виборах у Білорусі проголосували 41,7% виборців. Про це заявляє голова ЦИК Білорусі Лідія Єрмошина, повідомляє «Наша Ніва». Причому в Гомельській області 54,44%, в Могилівській – 49,92%, в Мінську - 33,40%. У Вітебській області – 39,4%, Мінській – 39,66%, Гродненської – 38,60%, Брестської – 38,40%.

У Білорусі о 8:00 за місцевим часом (о 8:00 за Києвом) розпочався основний день голосування на президентських виборах. Як повідомляв «Главком» раніше, за чотири дні дострокового голосування на виборах проголосували уже 32,24% виборців.

Напередодні у Мінську затримали начальника штабу кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської Марію Мороз. А сама Тихановська напередодні покинула свою квартиру в цілях безепеки.

Перед виборами президента Білорусі в Мінську стала з'являтися військова техніка. У місті зафіксували колони бронетранспортерів.

Раніше повідомлялося, що на фоні президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з'явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.