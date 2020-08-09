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    На деяких дільницях у Білорусі явка перевищила 100% – спостерігачі

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    Сьогодні білоруси обирали президента - На деяких дільницях у Білорусі явка перевищила 100% – спостерігачі
    Сьогодні білоруси обирали президента

    На виборчих комісіях відмовилися давати коментарі ЗМІ

    Явка на деяких дільницях для голосування на виборах президента Білорусі повинна перевищити 100%.

    Про це Tut.by розповіли незалежні спостерігачі.

    Повідомляється про можливе перевищення максимальної явки на дільницях для голосування № 21 і № 22, розташованих у будівлі гімназії №43 у Мінську.

    За словами спостерігачів, у списках виборців там сумарно значаться приблизно 5,8 тисячі осіб. За протоколами виборчих комісій явка на достроковому голосуванні на них склала близько 2 тисяч осіб.

    В основний день голосування 9 серпня станом на 17.30 у двері гімназії, за підрахунками спостерігачів, зайшло близько 3,8 тисячі людей, а в черзі з охочих проголосувати стояли кілька сотень виборців, і вона розтяглася приблизно на кілометр, огинаючи будинок. Таким чином, явка повинна була перевищити 100%.

    У виборчій комісії дільниці №22 відмовилися давати коментарі ЗМІ по телефону.

    За словами спостерігачів, люди, які проголосували, скаржаться на велику кількість зіпсованих бюлетенів, які їм видають: деякі з мітками або точками, якісь навіть пошкоджені – їх замінюють тільки на вимогу виборців.

    У той же час, голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина заявила, що на виборах спостерігається організоване псування бюлетенів, що в тому числі призводить до певного їх дефіциту.

    Глава Центрвиборчкому зазначила, що «дане псування організоване з вини тих ініціаторів, які себе позначають як «Чесні люди». Вони, за її словами, «пропагували можливість псування виборчих бюлетенів».

    Також у ЦВК назвали провокацією черги на дільницях.

    Як відомо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала майже 80%.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні біля посольства Білорусі сформувалася величезна черга, яка розтягнулась від самої амбасади майже до бульвару Тараса Шевченка. 

    Станом на 15 годину у черзі було близько 300 людей, є ймовірність, що не всі встигли проголосувати. Періодично люди скандували з вимогою поставити додаткові столи для членів виборчкому і пришвидшити роботу комісії.

    За даними Центрвиборчкому, за чотири дні дострокового голосування на президентських виборах у Білорусі проголосували 41,7% виборців. 

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