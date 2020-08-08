Вибори у Білорусі: у мережу потрапив запис, як виборчу комісію з Мінська навчають «правильно» рахувати голоси
Йдеться ні про що інше, як про «підрахунок голосів із заздалегідь відомим результатом»
На YouTube оприлюднено 11-хвилинний аудіозапис «тренінгу» членів виборчої комісії з Білорусі, в якому вони навчаються озвучувати по пам’яті потрібні цифри.
Матеріал оприлюднила спільнота Чесні люди, яка намагається контролювати проведення чергових виборів білоруського президента.
«Фокус полягає в тому, що члени комісії повинні розкласти бюлетені по стопках і озвучити для протоколу потрібні результати. Відповідно до цифр, які до цього моменту вони «повинні знати напам’ять» або підглянути у «шпаргалці», – зазначається у повідомленні.
На думку «Чесних людей», йдеться ні про що інше, як про «підрахунок голосів із заздалегідь відомим результатом».
«Судячи з озвучених імен, дія відбувається на дільниці №48 в Гімназії №39 міста Мінська», – зазначають правозахисники.
Як повідомлялося, у Мінську силовики затримали главу виборчого штабу Тихановської Марію Мороз. Згодом її відпостили. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що Мороз не затримували, а лише «запросили на бесіду».
Також у п’ятницю ввечері білоруські силовики масово затримували велосипедистів у Мінську.
Як відомо, 7 серпня білоруська міліція затримала у Мінську громадян України Ірину Ромалійську та Іван Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка.
Нагадаємо, у Білорусі стартувало дострокове голосування на виборах президента.
На тлі президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з’явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.