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    У світі

    Вибори у Білорусі: у мережу потрапив запис, як виборчу комісію з Мінська навчають «правильно» рахувати голоси

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    &laquo;Судячи з озвучених імен, дія відбувається на дільниці №48 в Гімназії №39 міста Мінська&raquo; &ndash; правозахисники - Вибори у Білорусі: у мережу потрапив запис, як виборчу комісію з Мінська навчають «правильно» рахувати голоси
    «Судячи з озвучених імен, дія відбувається на дільниці №48 в Гімназії №39 міста Мінська» – правозахисники

    Йдеться ні про що інше, як про «підрахунок голосів із заздалегідь відомим результатом»

    На YouTube оприлюднено 11-хвилинний аудіозапис «тренінгу» членів виборчої комісії з Білорусі, в якому вони навчаються озвучувати по пам’яті потрібні цифри.

    Матеріал оприлюднила спільнота Чесні люди, яка намагається контролювати проведення чергових виборів білоруського президента.

    «Фокус полягає в тому, що члени комісії повинні розкласти бюлетені по стопках і озвучити для протоколу потрібні результати. Відповідно до цифр, які до цього моменту вони «повинні знати напам’ять» або підглянути у «шпаргалці», – зазначається у повідомленні.

    На думку «Чесних людей», йдеться ні про що інше, як про «підрахунок голосів із заздалегідь відомим результатом».

    «Судячи з озвучених імен, дія відбувається на дільниці №48 в Гімназії №39 міста Мінська», – зазначають правозахисники.

    Як повідомлялося, у Мінську силовики затримали главу виборчого штабу Тихановської Марію Мороз. Згодом її відпостили. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі повідомили, що Мороз не затримували, а лише «запросили на бесіду».

    Також у п’ятницю ввечері білоруські силовики масово затримували велосипедистів у Мінську.

    Як відомо, 7 серпня білоруська міліція затримала у Мінську громадян України Ірину Ромалійську та Іван Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка.

    Нагадаємо, у Білорусі стартувало дострокове голосування на виборах президента

    На тлі президентських виборів, Білорусь розпочала термінову мобілізацію. Призивають на службу чоловіків у віці до 35 років, які раніше проходили службу в лавах Збройних сил. Примітно, що вони повинні з’явитися в пункти збору 10 серпня, тобто на наступний день після голосування на президентських виборах.

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