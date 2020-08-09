Білоруські силовики перекривають центр Мінська



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Силовики взяли центр Мінська у кільце

Усі виходи на проспект Незалежності перекриті, чергує багато спецтехніки та силовиків

На тлі виборів президента Білорусі силовики перекривають центр Мінська, звозиться багато спецтехніки, співробітників міліції та військових із внутрішніх військ.

Про це повідомляє Tut.by.

Закритий вхід і вихід на центральну станцію метро "Площа Леніна" з боку проспекту Незалежності, також перекриті всі виходи на сам проспект.

З 19:40 закрилися на вхід і вихід станцій метро «Купаловська» і «Жовтнева» «з метою забезпечення безпеки пасажирів». Потяги слідують без зупинок на зазначених станціях, повідомив офіційний представник столичного метрополітену Андрій Дроб.

Як відомо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос.

Явка виборців склала майже 80%. За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.

За даними Центрвиборчкому, за чотири дні дострокового голосування на президентських виборах у Білорусі проголосували 41,7% виборців.