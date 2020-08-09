Вибори в Білорусі: екзитпол дає перемогу Лукашенку



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За результатами екзитполу, Олександр Лукашенко набирає 79,7%

В президентських виборах у Білорусі було проведено національний екзитпол Молодіжною лабораторією соціологічних досліджень РСОО «БКМО». Про це повідомляє Белта.

Опитування проводилося на 320 дільницях по всій країні. Інтерв'юери пропонували виборцям пройти анонімне опитування. Ставилося запитання про те, за кого респондент віддав свій голос. Відповіли на запитання 67,6% виборців, відмовилися від відповіді 32,4%. Всього було опитано 12 340 осіб.

За результатами екзитполу кандидати продемонстрували наступні результати:

Олександр Лукашенко набирає 79,7%,

Світлана Тихановська 6,8%,

Анна Конопацька 2,3%,

Андрій Дмитрієв 1,1%,

Сергій Черечень 0,9%.

Проти всіх, за даними exit poll, проголосували 9,2% виборців.

Як відомо, сьогодні у Білорусі о 8:00 за місцевим часом (о 8:00 за Києвом) розпочався основний день голосування на президентських виборах. Голосування триватиме до 20:00.

Опонентами Олександра Лукашенка на виборах є Ганна Конопацька, Андрій Дмитрієв, Сергій Черечень і Світлана Тихановська, яка вважається основною суперницею чинного президента. Тихановська - дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського, якого арештували наприкінці травня.

За даними Центрвиборчкому, за чотири дні дострокового голосування на президентських виборах у Білорусі проголосували 41,7% виборців.

Напередодні у Мінську затримали начальника штабу кандидатки у президенти Білорусі Світлани Тихановської Марію Мороз. А сама Тихановська напередодні покинула свою квартиру в цілях безепеки.

Перед виборами президента Білорусі в Мінську стала з'являтися військова техніка. У місті зафіксували колони бронетранспортерів.

Як повідомляв «Главком», сьогодні біля посольства Білорусі сформувалася величезна черга, яка розтягнулась від самої амбасади майже до бульвару Тараса Шевченка. Станом на 15 годину у черзі було близько 300 людей, є ймовірність, що не всі встигнуть проголосувати. Періодично люди скандують з вимогою поставити додаткові столи для членів виборчкому і пришвидшити роботу комісії.

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