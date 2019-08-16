ЦВК назвала переможця на скандальному 210 окрузі Чернігівщини



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Борис Приходько

ЦВК визнала обраним народним депутатом України Приходька

ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в ОВО № 210, визнавши обраним народним депутатом України Приходька Б.В.

Про це йдеться у повідомленні відділу взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК.

«Відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України», постанови ЦВК від 16 серпня 2019 року № 1880 «Про виконання судового рішення», на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях в одномандатному виборчому окрузі № 210, у тому числі з поміткою «Уточнений», протоколів окружної виборчої комісії ОВО № 210 про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці Комісія встановила підсумки голосування в цьому окрузі, про що склала відповідний протокол», - йдеться у повідомленні.

На підставі цього протоколу, ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в ОВО № 210, визнавши обраним народним депутатом України Приходька Б.В.

Нагадаємо, Чернігівський окружний адміністративний суд зобов’язав окружну виборчу комісію 210 округу в Чернігівській області визнати недійсними результати голосування на одній з дільниць.

Центральна виборча комісія 6 серпня прийняла протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в ОВО №210 з поміткою «Уточнений». Це був прокол з останнього округу.

Чернігівський осередок Комітету виборців України повідомив, що на 210-му виборчому окрузі Чернігівщини (м. Прилуки) після перерахунку голосів визначили переможця виборів. Ним став самовисуванець Сергій Коровченко.

Коровченко випередив свого суперника – самовисуванця Бориса Приходька – на 101 голос.