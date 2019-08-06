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    ЦВК прийняла протокол з останнього округу

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    <p>У засіданні ЦВК оголошено перерву</p> - ЦВК прийняла протокол з останнього округу

    У засіданні ЦВК оголошено перерву

    В ОВО №210 провели повторний підрахунок голосів виборців на 33 виборчих дільницях

    Центральна виборча комісія 6 серпня прийняла протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в ОВО №210 з поміткою «Уточнений».

    Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

    «ЦВК прийняла протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в ОВО №210, який вказана комісія склала після повторного підрахунку голосів виборців на 33 виборчих дільницях цього округу на виконання рішення суду», - говориться у повідомленні.

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    У засіданні Комісії оголошено перерву, додали в ЦВК.

    Раніше Чернігівський осередок Комітету виборців України повідомив, що  на 210-му виборчому окрузі Чернігівщини (м. Прилуки) після перерахунку голосів визначили переможця виборів. Ним став самовисуванець Сергій Коровченко.

    Коровченко випередив свого суперника – самовисуванця Бориса Приходька – на 101 голос.

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