ЦВК прийняла протокол з останнього округу



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У засіданні ЦВК оголошено перерву

В ОВО №210 провели повторний підрахунок голосів виборців на 33 виборчих дільницях

Центральна виборча комісія 6 серпня прийняла протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в ОВО №210 з поміткою «Уточнений».

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

«ЦВК прийняла протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в ОВО №210, який вказана комісія склала після повторного підрахунку голосів виборців на 33 виборчих дільницях цього округу на виконання рішення суду», - говориться у повідомленні.

У засіданні Комісії оголошено перерву, додали в ЦВК.

Раніше Чернігівський осередок Комітету виборців України повідомив, що на 210-му виборчому окрузі Чернігівщини (м. Прилуки) після перерахунку голосів визначили переможця виборів. Ним став самовисуванець Сергій Коровченко.

Коровченко випередив свого суперника – самовисуванця Бориса Приходька – на 101 голос.

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