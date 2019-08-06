ЦВК прийняла протокол з останнього округу
У засіданні ЦВК оголошено перерву
В ОВО №210 провели повторний підрахунок голосів виборців на 33 виборчих дільницях
Центральна виборча комісія 6 серпня прийняла протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в ОВО №210 з поміткою «Уточнений».
Про це повідомляє пресслужба ЦВК.
«ЦВК прийняла протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в ОВО №210, який вказана комісія склала після повторного підрахунку голосів виборців на 33 виборчих дільницях цього округу на виконання рішення суду», - говориться у повідомленні.
У засіданні Комісії оголошено перерву, додали в ЦВК.
Раніше Чернігівський осередок Комітету виборців України повідомив, що на 210-му виборчому окрузі Чернігівщини (м. Прилуки) після перерахунку голосів визначили переможця виборів. Ним став самовисуванець Сергій Коровченко.
Коровченко випередив свого суперника – самовисуванця Бориса Приходька – на 101 голос.
-
Слуга народу43.16%
-
ОПЗЖ13.05%
-
Батьківщина8.18%
-
Європейська солідарність8.10%
-
Голос5.82%
-
Радикальна партія Олега Ляшка4.01%
-
Сила і честь3.82%
-
Опозиційний блок3.03%
-
Українська стратегія Гройсмана2.41%
-
Партія Шарія2.23%
-
Свобода2.16%
-
Громадянська позиція1.04%
-
Партія зелених України0.66%
-
Самопоміч0.62%
-
Аграрна партія України0.51%
-
Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.46%
-
Сила людей0.19%
-
Сила права0.14%
-
Патріот0.11%
-
Соціальна справедливість0.11%
-
Факел0.05%
-
Незалежність0.05%