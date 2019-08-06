На окрузі №210 визначили переможця виборів. Різниця між кандидатами – 101 голос



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Переможцем виборів у 210-му окрузі став Сергій Коровченко Фото: Facebook Чернігівський осередок Комітету виборців України

На окрузі в м. Прилуки самовисуванець Сергій Коровченко випередив свого суперника Бориса Приходька

У 210-му виборчому окрузі Чернігівщини (м. Прилуки) після перерахунку голосів визначили переможця виборів.

Про це 6 серпня у Facebook повідомив Чернігівський осередок Комітету виборців України.

«За результатами повторного підрахунку голосів виборців на 33 виборчих дільницях окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу 210 визнала переможцем самовисуванця Сергія Коровченка», - говориться у повідомленні.

Сергій Коровченко

Коровченко випередив свого суперника – самовисуванця Бориса Приходька – на 101 голос.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія на засідання у понеділок ввечері визнала обраними ще сімох народних депутатів України. Всього визнано обраними 225 народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та 198 – в одномандатних виборчих округах.

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