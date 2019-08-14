Вибори в Раду: суд скасував підсумки голосування на одній з дільниць 210 округу



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Факти незаконного голосування на звичайній виборчій дільниці № 740243 підтвердились в судовому засіданні

Чернігівський окружний адміністративний суд зобов’язав окружну виборчу комісію 210 округу в Чернігівській області визнати недійсними результати голосування на позачергових виборах у Раду на одній з дільниць.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Таким чином задовольнив позов кандидата в депутати Бориса Приходько.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає, що на дільничній виборчій комісії № 740243 у геріатричному пансіонаті у день голосування за інвалідів, які перебувають на утриманні у геріатричному закладі і є виборцями, зареєстрованими у ДВК № 740243 територіально виборчого округу № 210, масово проводились записи про видачу бюлетенів, які в подальшому не передавались виборцям, а залишались у членів ДВК. Вказані особи зазначають, що після того, як розписались за отримання бюлетеня, їм не надали проголосувати члени ДВК та забрали бюлетень собі у незаповненому вигляді. Крім цього, до списку виборців ДВК №740243 безпідставно були включені особи, що померли протягом 2018-2019 років.

У зв’язку з цим позивач до початку повторного підрахунку голосів звернувся до ОВК із заявою, в якій просив при проведенні повторного підрахунку голосів на виборчій дільниці № 740243 дослідити списки виборців, що містяться в пакеті «Список виборців», та визнати недійсним голосування на виборчій дільниці № 740243. Незважаючи на це, ОВК не розпакувало пакет зі списками виборців та не визнало голосування на виборчій дільниці недійсним. В той же час всупереч вимогам статті 96 ЗУ «Про вибори народних депутатів України» ОВК також не було винесено на голосування протокол про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 210, тобто протокол було складено без голосування.

У судове засідання було викликано та допитано ряд свідків – членів ДВК № 740243, офіційних спостерігачів, виборців з ДВК № 740243. Так, один із допитаних у судовому засіданні свідок пояснив, що являється офіційним спостерігачем від політичної партії «Європейська солідарність». Повідомив, що в день голосування бачив, що в кабінку для голосування виборці заходили з працівником пансіоната та працівники пансіоната брали у виборців бюлетені, ставили галочки в них замість виборців. За кого ставили галочки в бюлетені не бачив, працівники запитання виборцю, за кого він бажає проголосувати, не ставили. Акт про порушення виборчого законодавства не складав, скарги не подавав. Досвіду на виборах не має. За місцем перебування за голосуванням не спостерігав з підстав не допуску його за відсутності медичної книжки.

У судовому засіданні були оглянуті та досліджені оригінали уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці № 740243 та витягу зі списку виборців, в яких вбачалася низка розбіжностей. Наприклад, під № 11 у Витягу зі списку виборців напроти прізвища виборця у списку міститься підпис, що свідчить про отримання ним виборчого бюлетеня, проте в Уточненому списку виборців відсутня особа з відповідним прізвищем.

Факти незаконного голосування на звичайній виборчій дільниці № 740243 підтвердились в судовому засіданні.

З протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в одномандатному виборчому окрузі № 210, виборча дільниця № 740243, з позначкою «Уточнений», складеного 06.08.2019 , випливає, що сумарна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в одномандатному виборчому окрузі на виборчій дільниці становить 181, а отже з врахуванням виявлення 10 фактів незаконного голосування (опускання виборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою; голосування особами, які не мають права голосу; голосування особами, які не включені до списку виборців на цій виборчій дільниці або включені до нього безпідставно), що становить більше 5% кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на звичайній виборчій дільниці № 740243.

Крім того, суд зауважує, що витяг зі списку виборців на звичайній виборчій дільниці № 740243 складений ДВК 21.07.2019 всупереч частини 2 статті 86 Закону № 4061, згідно якої для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування дільнична виборча комісія в останній день перед днем голосування на своєму засіданні виготовляє витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

Суд вважає, що відповідачем під час повторного підрахунку голосів не було досліджено списки виборців та витяг із нього, а отже зазначений протокол складений без врахування розбіжностей у списках, які знайшли підтвердження у судовому засіданні.

Керуючись статтями 139, 143, 227, 241-243, 246, 268, 269, 271, 273, 278 Кодексу адміністративного судочинства України, суд вирішив позов задовольнити частково.

Визнати протиправними дії Окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 210 по складанню протоколу від 06.08.2019 з позначкою «УТОЧНЕНИЙ» про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 210.

Зобов’язати Окружну виборчу комісію з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 210 визнати недійсним голосування на виборчій дільниці № 740243 одномандатного виборчого округу № 210. У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Як відомо, Центральна виборча комісія 6 серпня прийняла протокол з останнього округу - про підсумки голосування в ОВО №210 з поміткою «Уточнений».

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