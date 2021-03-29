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    Порушення на довиборах: у день голосування агітували за Аксьонова та Головка (фотофакти)

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    28 березня в Донецькій та Івано-Франківській областях&nbsp;обирали двох народних депутатів серед 32 кандидатів - Порушення на довиборах: у день голосування агітували за Аксьонова та Головка (фотофакти)
    28 березня в Донецькій та Івано-Франківській областях обирали двох народних депутатів серед 32 кандидатів
    Фото з відкритих джерел

    Згідно з попередніми результатами, у Донецькій області перемагає Андрій Аксьонов

    У день голосування 28 березня в соціальних мережах проводили агітацію на користь декількох кандидатів у народні депутати по округу № 50, що в Покровському районі Донеччини. Про це повідомили координатори спостереження Громадянської мережі «Опора» в Донецькій області.

    Зазначається, що найбільш поширеною була політична реклама на користь кандидата Андрія Аксьонова (політична партія «Порядок») на сторінці партії у Facebook.

    Агітація за Аксьонова

    Агітація за Аксьонова

    Також до самопіару в день виборів вдавався й кандидат-самовисуванець Микола Головко. До створення дописів на особистій передвиборчій сторінці з прихованою агітацією на свою користь він підійшов доволі творчо.

    Агітація за Головка

    Агітація за Головка

    Крім того, на сторінці Головка в коментарях до публікацій зустрічаються поширення дописів з агітацією за кандидатку до Верховної Ради Ларису Ревву (ВО «Батьківщина»). Все це суперечить Закону України «Про вибори народних депутатів України».

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    Порушення на довиборах: у день голосування агітували за Аксьонова та Головка (фотофакти)
    Порушення на довиборах: у день голосування агітували за Аксьонова та Головка (фотофакти)
    Порушення на довиборах: у день голосування агітували за Аксьонова та Головка (фотофакти)

    На Донеччині за результатами підрахунку 99,1% бюлетенів на довиборах у Верховну Раду перемагає мер Добропілля, представник партії «Порядок» Андрій Аксьонов – він набрав 65,53% голосів.

    Центральна виборча комісія станом на 10:15 29 березня опрацювала майже 33% протоколів із дільничних виборчих комісій в Івано-Франківській області. На Прикарпатті наразі лідирує Василь Вірастюк.

    Нагадаємо, що у неділю, 28 березня, в Донецькій та Івано-Франківській областях обирали двох народних депутатів серед 32 кандидатів. Проміжні вибори проводяться у зв'язку з тим, що народний депутат Зиновій Андрійович став міським головою Надвірної, а Руслан Требушкін – Покровська.

    У неділю 28 березня спостерігачі громадського руху «Чесно» повідомили про незначну явку виборців на проміжних виборах народних депутатів у двох виборчих округах. Загалом вона не перевищувала 8%.

    Також на довиборах до Верховної ради України було зафіксовано порушення, пов'язані з організаційними моментами. Зокрема в Надвірній помітили офіційного спостерігача, що допомагав виборцям заповнювати бюлетень. Також стало відомо, що на прикарпатській дільниці у 87-му виборчому окрузі виборець проголосував за посвідченням водія.

    Теги: Батьківщина вибори Донеччина партії Facebook реклама фракція
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